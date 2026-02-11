Jutro strajk pilotów Lufthansy. "Wielka skala zakłóceń"

Piloci niemieckich linii lotniczych Lufthansa przeprowadzą w czwartek całodniowy strajk, domagając się m.in. wyższych składek pracodawcy na firmowe emerytury. Pasażerów ostrzeżono, by spodziewali się odwołań lotów i opóźnień.

Dokładna skala zakłóceń jest trudna do przewidzenia - pisze w środę agencja dpa. Strajk ma objąć jednak wszystkie wyloty z Niemiec. Zakłócone mają być także loty cargo.

Zakłócenia prawdopodobnie dotyczyć będą także lotów z i do Polski - dowiedziała się PAP. Podróżującym zaleca się sprawdzenie aplikacji czy ich lot nie został odwołany lub przełożony. Komplikacje niemieckiego przewoźnika mogą doprowadzić do szerszego chaosu operacyjnego na europejskich lotniskach.

Piloci już w ubiegłym roku opowiedzieli się za podjęciem strajku w sprawie wyższych składek pracodawcy na emerytury zakładowe.

Strajk w czwartek przeprowadzi także personel pokładowy Lufthansy. Reprezentujący ich związek zawodowy zamierza doprowadzić w ten sposób do negocjacji dotyczących układów zbiorowych.

