Niemcy kpią z Polaków? Zamiast reparacji "kilka czołgów"

Z polskiego punktu widzenia propozycja Niemiec, by zamiast przelewu 6 bilionów złotych reparacji wojennych przekazały Polsce kilka czołgów, jawi się jako absolutna kpina. W momencie, gdy temat zadośćuczynienia za zniszczenia wojenne nie został do końca rozwiązany, propozycja niemieckich elit, by zrekompensować tę gigantyczną stratę symbolicznie przez dostawę broni, budzi poczucie niedowierzanie i irytację.

Niemiecki dyplomata Wolfgang Ischinger w opublikowanym w niedzielę wywiadzie na portalu „Die Welt” zasugerował, że Niemcy mogłyby odstąpić Polsce „kilka czołgów”, wzmacniając potencjał kraju frontowego oraz własne bezpieczeństwo. Dziennik „Die Welt” pisze o raczej powściągliwych reakcjach polityków i ekspertów.

„ II wojna światowa rozpętana przez Niemców”

„Polska jest państwem frontowym. Ciągle wisi nam nad głową kwestia reparacji, która z polskiego punktu widzenia jest nierozwiązana. A gdyby tak Niemcy w ramach uznania frontowej roli Polski sprezentowały jej okręt podwodny, fregatę lub kilka czołgów?” - powiedział Ischinger.

Europosłanka głosi, żeby nie przejmować się opinią Polaków

Z kolei europosłanka FDP Marie-Agnes Strack-Zimmermann stwierdza, że budując wspólną europejską armię, kraje Europy nie powinny zważać ani na tych, którzy ostrzegają przed rzekomą niemiecką dominacją, ani przed „wiecznie wczorajszymi”, którzy forsują temat reparacji, kierując się względami polityki wewnętrznej.

Kpina z Polaków. Zamiast 6 bln zł, broń

Przekazanie broni Polsce zamiast 6 bln zł, opisywane jest przez gazetę jako „win-win” – korzystną dla obu stron.

Pomysł uważany jest w Warszawie za „martwy”. Polski rząd traktuje współpracę w dziedzinie zbrojeń i zadośćuczynienie jako „dwa niezależne od siebie obszary” – pisze w konkluzji „Die Welt”.

PAP, jb

