Koniec skarg na zapach obornika?

Rząd pracuje nad ustawą o ochronie funkcji produkcyjnej wsi, która ma zabezpieczyć rolników przed skargami napływowych mieszkańców terenów wiejskich. Przepisy mają jednoznacznie wskazać, że wieś jest miejscem pracy i produkcji, z czym wiążą się hałas czy specyficzne zapachy mogące powodować dyskomfort.

Projekt znajduje się obecnie na etapie prac międzyresortowych i wymaga zmian m.in. w Kodeksie cywilnym i Kodeksie karnym. Celem regulacji jest ochrona interesów osób, które od lat prowadzą działalność na wsi, przed próbami jej ograniczania przez nowych sąsiadów. Choć przeprowadzki z miasta na wieś są pozytywnym zjawiskiem, to w ostatnich latach narasta liczba konfliktów sąsiedzkich, które coraz częściej znajdują swój finał w sądzie. Resort rolnictwa zapowiada, że nowe przepisy to zmienią, a ich przyjęcie planowane jest już w pierwszym półroczu.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

