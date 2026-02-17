Morawiecki mówi Tuskowi: "Sprawdzam", "Wiem, skąd wziąć 25 mld zł'”

„Wiem, skąd wziąć 25 mld złotych na obronę Polski! Dlaczego rząd woli zaciągać kolejne kredyty z UE, zamiast opodatkować gigantyczne zyski sektora bankowego? Niech pieniądze z banków sfinansują bezpieczeństwo Polaków!” – mówi Mateusz Morawiecki w „Porannej Rozmowie” Roberta Mazurka. Były premier dodał, że takie rozwiązanie pozwoli uniknąć dalszego zadłużania obywateli i zapewni środki na rozwój polskiej obronności.

Dobry pomysł byłego premiera Polski

„Widział Pan niedawno ogłoszony łączny wynik sektora bankowego? Zyski sięgnęły 50 miliardów złotych - pyta Mateusz Morawiecki.

Załóżmy, że zaledwie 20 miliardów to zysk, który można uznać za godziwy – reszta to 30 miliardów złotych nadmiarowego zysku, którego nie można przeoczyć” – analizuje były premier Polski.

Co zrobił minister finansów? Dlaczego opodatkowanie tych gigantycznych zysków zostało przeprowadzone w tak minimalnym zakresie? – pyta premier, wskazując na to, jak bardzo rząd Tuska nie wykorzystuje szans w Polsce, tylko liczy na wsparcie kredytowe z UE i zadłuża Polaków.

Tusk chce Polaków zadłużać

Instrument SAFE, to pożyczka, która wygląda jak marchewka dla królika, z regulaminem warunkowości wypłat. Czy będzie powtórka z „praworządności” KPO dla Polski?

Donald Tusk, ignorując protesty opozycji, chce doprowadzić do zaciągnięcia przez Polskę kredytu z Unii na 44 miliardy euro, spłacanego przez 45 lat, pod okiem niemieckiego ambasadora, który nadzorował przebieg debaty w Sejmie.

Premier Morawiecki dla kontrastu

„Potrzebujemy bardzo dużo pieniędzy na obronności i to jest fakt” - mówi były premier Mateusz Morawiecki.

„Proponowałem podatek bankowy, który wiąże się z „return on equity”, czyli ze zwrotem z kapitału. Mielibyśmy w budżecie państwa po 25 miliardów złotych. Dlaczego rządzący tego nie zrobili? - pyta Roberta Mazurka były premier Polski.

Mateusz Morawiecki grzmi w sprawie SAFE. „Budujmy nasz program zbrojeniowy”

„Jeśli chcemy, aby Polska była naprawdę bezpieczna, nie możemy polegać na zakupach sprzętu od Niemców, Francuzów czy Anglików- stwierdził w poniedziałek rano w „Kanale Zero”.

Czy nie pamiętamy historii, która wydarzyła się tak niedawno?

Jeżeli chcemy być naprawdę bezpieczni, budujmy nasz program zbrojeniowy - dodał były premier. Uważam, że powinniśmy maksymalną siłę włożyć w centralny okręg przemysłowy 2.0, tzw. polski przemysł zbrojeniowy. (…) Maksymalną ilość środków z budżetu trzeba zaangażować w przemysł zbrojeniowy - wyjaśnił.

Kot w niemieckim worku

Tusk musi pokazać, na co dokładnie zostaną wydane środki z programu. Dlaczego tego nie wiemy i mamy zaciągać kredyty na Polaków? Tego domagają się przedstawiciele opozycji, by premier ujawnił na co pójdą środki z zaproponowanego programu SAFE.

Niech Tusk pokaże kontrakty, harmonogramy, firmy. Ja mówię: sprawdzam. Jak Tusk mówi, że coś zrobi, to znaczy, że mówi - a ja wolałbym, żeby coś zrobił. (…) Chcę, żeby skorzystały na tym wszystkim polskie firmy - powiedział podczas rozmowy.

Jeśli Tusk chce

Jeśli Tusk rzeczywiście chce zbudować polskie firmy zbrojeniowe, to dlaczego do tej pory tego nie uczynił?

