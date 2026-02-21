W Norwegii szafują życiem i zdrowiem polskich robotników!
Co najmniej 12 polskich pracowników huty cynku w Oddzie w Norwegii było w ostatnich trzech latach narażonych na niebezpieczne stężenia gazów - poinformował w sobotę dziennik „Aftenposten”, powołując się na raporty kontrolne. Niektórzy trafili do szpitala, a jeden przypadek uznano za wypadek przy pracy.
Według dziennikarzy do incydentów dochodziło m.in. podczas rozbudowy zakładu Boliden. W kwietniu 2024 r. monter konstrukcji stalowych z Polski, po pierwotnej ewakuacji, został ponownie skierowany na miejsce pracy, gdzie miało dojść do uwolnienia dwutlenku siarki. Z silnym bólem głowy i dusznościami trafił do szpitala. Wewnętrzny raport potwierdził, że pracownicy nie powinni byli wracać do strefy zagrożenia.
Wysyłają ich do pracy w trujących oparach
Wcześniej, we wrześniu 2024 r., ośmiu polskich pracowników zatruło się rtęcią podczas prac w zbiorniku technologicznym. Od ponad roku sprawę bada policja.
W czerwcu 2025 r. polski elektryk po pracy w rejonie instalacji przemysłowych miał odczuwać nudności, wymioty i miał problemy z oddychaniem. NAV, norweski odpowiednik ZUS, uznał później jego schorzenie za wypadek przy pracy związany z ekspozycją na gaz. W dokumentacji medycznej wskazano toksyczne działanie oparów.
Inspekcja pracy i rządowa Agencja ds. Bezpieczeństwa i Obrony Cywilnej miały, według gazety, wielokrotnie wskazywać na braki w procedurach alarmowych, detekcji gazów i ewakuacji.
Kierownictwo zakładu Boliden przyznało, że dochodziło do incydentów. Cytowani przez „Aftenposten” przedstawiciele firmy zaprzeczyli jednak, że mają one świadczyć o ogólnym braku kontroli nad bezpieczeństwem. Firma zapowiedziała wzmocnienie procedur, zakup dodatkowych detektorów gazu oraz poprawę systemów ostrzegania. Inspekcja pracy zapowiedziała na koniec lutego kolejną kontrolę w hucie.
To kolejne doniesienia o wypadkach przy pracy z udziałem pracowników z Polski. W 2025 roku doszło do kilku niebezpiecznych zdarzeń na budowach państwowego koncernu paliwowego Equinor na północy Norwegii. Polacy mieli być również przymuszani przez pracodawców do członkostwa w związkach zawodowych.
Z Oslo Mieszko Czarnecki (PAP), sek
»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje
»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:
Będą rekompensaty za słupy, ale trzeba się spieszyć!
CCC zmienia nazwę. Co się stało?
Trump może zatopić umowę UE z Mercosur
»»Innowacje albo dryf gospodarki – oglądaj „Piątkę wGospodarce” telewizji wPolsce24
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.