Mercosur już truje: 110 ton skażonego mięsa z Brazylii!

Holenderski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności i Produktów Konsumenckich wykrył dużą partii sprowadzonej do Europy brazylijskiej wołowiny skażonej zakazanym od dawna w Unii Europejskiej estradiolem. To hormon, który wspomaga wzrost i służy do… stymulowania rui u bydła.

Niderlandzcy inspektorzy namierzyli sześć przesyłek skażonego mięsa, które trafiło do sklepów. Kolejne dwie próbki – po około 25 ton każda – udało się skonfiskować przed sprzedażą. W sumie rakotwórczego mięsa jest ponad 110 ton. Bez zbędnej zwłoki uruchomiono Europejski System Alertów dla Żywności i Paszy, który zażądał od pośredników wstrzymania dystrybucji produktów.

Istotny argument przeciwko umowie

Wykrycie importu skażonej wołowiny stało się kolejnym argumentem dla przeciwników wolnego handlu z Ameryką Południową, jakie towarzyszy wprowadzeniu na unijny rynek produktów niespełniających europejskich standardów bezpieczeństwa żywności i dobrostanu zwierząt. Sprawa jest szeroko komentowana w zagranicznych mediach, które dostrzegły ryzyko.

Już 110 ton mięsa z hormonem wywołującym ruję

Sytuacja jest dynamiczna – do blisko 63 ton wołowiny z Mercosur z wykrytym estradiolem trafiło już do sklepów dołączyły kolejne partie ważące łącznie 50 ton. Holenderskim służbom udało się je skonfiskować. Niestety, klienci zdążyli już kupić i zjeść około 5 ton tego rakotwórczego „przysmaku”.

Dyktat eurokratów z Niemcami na czele

Przypomnijmy, że porozumienie przewiduje preferencje celne m.in. dla wołowiny, drobiu, nabiału i cukru z pięciu krajów (Brazylii, Argentyny, Urugwaju, Paragwaju i Boliwii) w zamian za większy dostęp do południowoamerykańskiego rynku dla europejskiego (przede wszystkim niemieckiego) przemysłu.

»» O trującym mięsie z Brazylii czytaj też na portalu wPolityce.pl w publikacji Pierwsze owoce uporu KE? Tony skażonej wołowiny z Mercosur trafiły do Europy! Mięso zawierało zakazany w UE hormon

Bezpieczeństwo żywnościowe zagrożone

Suchej nitki nie pozostawiają na umowie rolnicy, zarzucając rządowi Donalda Tuska brak działań zmierzających do jej zablokowania. Protestujący, których z każdym tygodniem jest coraz więcej, ostrzegają, że zawarcie negocjowanego od przeszło 25 lat, paktu handlowego może poważnie uderzyć w polskie rolnictwo oraz zagrozić bezpieczeństwu żywnościowemu kraju.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

Źródła: Nieuwe Oogst, lalternatiu.ca, farmer.pl

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Szok! Czy Bruksela wydała wyrok na aplikację mObywatel?

SAFE to wstęp do euro w Polsce? Sikorski się wygadał

CCC zmienia nazwę. Co się stało?

»»Nowa metoda oszustów! Sprawdź, by nie dać się nabrać! – oglądaj w telewizji wPolsce24