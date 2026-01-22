Sklepy nie chcą mięsa z Mercosur

Austriackie sieci handlowe coraz wyraźniej deklarują, że nie zamierzają wprowadzać do oferty mięsa z krajów Mercosur, takich jak Brazylia, Argentyna, Paragwaj czy Urugwaj.

Sześciu dużych detalistów – Spar, Billa, Hofer, Lidl, Penny i Adeg – publicznie zapowiedziało rezygnację z południowoamerykańskiej wołowiny, wieprzowiny i cielęciny. Decyzje te tłumaczone są troską o jakość i bezpieczeństwo żywności oraz o standardy ich produkcji.

Sieci podkreśliły, że stawiają na lokalnych dostawców i pełną kontrolę łańcucha dostaw, obejmującą m.in. dobrostan zwierząt i przejrzyste pochodzenie surowca. Sieć Spar zaznacza, że oferowane przez nią mięso w całości pochodzi od krajowych producentów i nigdy nie było importowane z Ameryki Południowej. Podobne stanowisko zajmuje Billa.

Choć deklaracje detalistów nie oznaczają formalnego zakazu importu, to mogą realnie wpłynąć na rynek. Austriacki przykład wywołał także dyskusję w Polsce. Na razie trudno ocenić, czy krajowe sieci pójdą podobną drogą, jednak rosnące znaczenie pochodzenia żywności może zwiększyć presję na nie ze strony konsumentów.

Grzegorz Szafraniec, Wiadomości Agro telewizji wPolsce24

