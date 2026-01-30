Chiny wyrzucone z infrastruktury Kanału Panamskiego?
Sąd Najwyższy Panamy unieważnił kontrakty hongkońskiego koncernu CK Hutchinson na zarządzanie terminalami kontenerowymi na Kanale Panamskim, co może skomplikować plany sprzedaży portów, na którą naciskał prezydent USA Donald Trump – podała w piątek agencja Reutera.
Reuters wpisuje decyzję w rywalizację pomiędzy USA a Chinami o kontrolę nad globalnymi szlakami transportowymi. Postanowienie oceniane jest jako zwycięstwo Waszyngtonu, który zabiega o ograniczenie wpływów Pekinu na Kanale Panamskim. Przepływa przez niego około 5 proc. światowego transportu morskiego.
Spółka zależna CK Hutchinson o nazwie Panama Ports Company (PPC) posiadała od lat 90. XX wieku kontrakty na zarządzanie terminalami przy obu wejściach do Kanału Panamskiego – od strony Pacyfiku i Atlantyku.
Decyzja sądu może skomplikować negocjacje w sprawie sprzedaży przez hongkoński koncern dziesiątków portów na świecie konsorcjum z udziałem amerykańskiej firmy BlackRock i międzynarodowej Mediterranean Shipping Company (MSC). Według mediów proponowana transakcja opiewa na 23 mld dolarów.
PPC skrytykowała postanowienie sądu, oceniając, że nie ma oparcia w przepisach i naraża na szwank zarówno praworządność kraju, jak i dobrobyt tysięcy panamskich rodzin, których utrzymanie zależy od działalności terminali.
Chińczycy zapowiadają walkę w obronie interesów ich firm
Rzecznik chińskiego MSZ Guo Jiakun oświadczył w piątek, że Pekin „podejmie wszelkie konieczne środki, by stanowczo bronić uzasadnionych praw i interesów chińskich firm”. Sprzeciw wyraziły również lokalne władze Hongkongu, a ceny akcji CK Hutchinson na hongkońskiej giełdzie spadły o 4,6 proc.
Trump wyrażał zadowolenie z powodu planowanej sprzedaży portów przez CK Hutchinson, ponieważ amerykański kapitał miałby posiadać większość udziałów. Chiny groziły natomiast zablokowaniem umowy i naciskały, by pakiet kontrolny kupiła państwowa chińska firma COSCO – informował wcześniej Reuters, powołując się na anonimowe źródła.
PAP, sek
