Maersk wstrzymuje kontenerowce płynące do Rosji

Maersk wstrzymuje wszystkie kontenerowce płynące do Rosji - podał we wtorek Reuters. Wyjątek stanowi transport artykułów spożywczych, medycznych i humanitarnych

Operator kontenerowców Maersk czasowo wstrzymuje swoją flotę kursujące do Rosji ramach sankcji wprowadzone przez Zachód - napisał Reuters. Posunięcie to jest następstwem podobnych decyzji podjętych przez Ocean Network Express (ONE) z siedzibą w Singapurze, niemiecki Hapag Lloyd oraz szwajcarską grupę żeglugową MSC - wskazała agencja.

Jak dowiedział się Reuters, decyzja o zawieszeniu, dotycząca wszystkich rosyjskich portów, nie obejmie jednak artykułów spożywczych, medycznych i humanitarnych.

Ponieważ sankcje mają już bezpośredni i pośredni wpływ na stabilność i bezpieczeństwo naszych operacji, nowe rezerwacje Maersk w żegludze oceanicznej i śródlądowej do i z Rosji zostaną tymczasowo zawieszone - podał Maersk w oświadczeniu cytowanym przez Reutersa.

Według Reutersa, firma obsługuje trasy żeglugi kontenerowej do Sankt Petersburga i Kaliningradu na Morzu Bałtyckim, Noworosyjska na Morzu Czarnym oraz do Władywostoku i Wostocznego na wschodnim wybrzeżu Rosji.

Maersk posiada 31 proc. udziałów w rosyjskim operatorze portowym Global Ports, który zarządza sześcioma terminalami w Rosji i dwoma w Finlandii. Udziałowcami Global Ports są również rosyjski państwowy koncern nuklearny Rosatom oraz rosyjski biznesmen Sergey Shiskarev - podała agencja. Wraz z Global Ports analizujemy, w jaki sposób dostosować się do stale zmieniających się sankcji i restrykcji oraz przygotowujemy możliwe kolejne kroki - przekazał Maersk Reutersowi.

A.P. Moller-Marsk A/S to duński koncern bardziej znany jako Maersk. Prowadzi działalność w różnych sektorach biznesu, głównie w ramach transportu i energii. Jest jednym z największych operatorów kontenerowych. Ma siedzibę w Kopenhadze, swoje filie i oddziały ma w ponad 135 krajach. Główne segmenty firmy to żegluga kontenerowa oraz działania z nią powiązane, obsługuje m.in terminale tankowców i transport paliw.

24 lutego Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę, a wcześniej uznała niepodległość dwóch separatystycznych „republik” znajdujących się na wschodzie Ukrainy. W związku z rosyjską napaścią wiele państw i przedsiębiorstw na świecie nałożyło na Rosję sankcje gospodarcze i polityczne.

PAP/mt