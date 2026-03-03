Ceny nawozów wystrzelą? Grupa Azoty wstrzymała zamówienia!

Grupa Azoty wstrzymała nagle przyjmowanie nowych zamówień na nawozy azotowe. Powód: skokowy wzrost cen gazu po eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Rolnicy obawiają się, że to zwiastun rajdu cenowego na rynku nawozów, co jest szczególnie niebezpieczne na starcie sezonu, którym wiąże się wzmożony popyt m.in. na mocznik.

Jak informują autoryzowani dealerzy Grupy Azoty, wcześniej zakontraktowany towar zostanie dostarczony, ale nowych zamówień nie można póki co składać. Decyzja nawozowego potentata ma bezpośredni związek z sytuacją geopolityczną, która doprowadziła do wzrostu europejskich kontraktów terminowych na gaz ziemny o 50 proc., osiągając roczne maksima na poziomie 48 euro/MWh.

Z uwagi na niestabilną sytuację geopolityczną i gwałtowny wzrost cen podstawowych surowców do produkcji nawozów mineralnych, z dniem 2 marca 2026 roku od godziny 16.30 wstrzymujemy przyjmowanie zamówień na nawozy azotowe oraz odwołujemy wszystkie cenniki na nawozy azotowe obowiązujące w spółkach Grupy Azoty.

Katar zawiesił produkcję

Po ataku drona Katar zawiesił produkcję gazu w kompleksach Ras Laffan i Mesaieed, które odpowiadają za około 20 proc. globalnych dostaw skroplonego gazu – przerwa ma związek z potrzebą dokonania przeglądu instalacji i przeprowadzenia niezbędnych napraw. Wstrzymanie eksportu z Kataru zagraża nawet 15-proc. importu gazu do Unii Europejskiej. Dodatkowo iracki reżim nie przepuszcza gazowców przez Cieśninę Ormuz, co ogranicza dostawy z innych krajów regionu. Sytuację pogarsza niski poziom zapasów gazu w UE – po mroźnej zimie magazyny są zapełnione w niespełna 31 proc. Rok temu było to około 40 proc.

Rośnie presja na ceny

Bliski Wschód to kluczowy producent surowców i nawozów azotowych, w tym mocznika, który powstaje z amoniaku produkowanego na bazie gazu ziemnego. W opinii, cytowanego przez Tygodnik Poradnik Rolniczy, Arkadiusza Zalewskiego, analityka rynku nawozów mineralnych z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, wiele zależy od tego kiedy zakończą się działania zbrojne. Jeżeli wyższe ceny gazu utrzymają się dłużej, wówczas będzie to oznaczać wzrost kosztów produkcji nawozów azotowych również w krajach Wspólnoty, w tym w Polsce. Globalne ceny mocznika i amoniaku mogą realnie podbijać zakłócenia w transporcie przez Cieśninę Ormuz, a to bezpośrednio przekłada się na rynki – unijny i krajowy.

Kryzysowy moment

Dodajmy, że w poniedziałek Rada Nadzorcza Grupy Azoty powołała nowy zarząd spółki, co może być pewną niedogodnością. Prezesem kolosa został Marcin Celejewski, zaś wiceprezesem Małgorzata Królak.

Dlaczego nawozy azotowe są takie ważne

Nawozy azotowe to podstawowe nawozy mineralne lub organiczne, zawierające wysoki procent azotu, który jest kluczowym składnikiem pokarmowym dla roślin. Odpowiadają za szybki wzrost zielonej masy, budowę białek, enzymów i chlorofilu. Ich stosowanie jest niezbędne do uzyskania wysokich plonów, szczególnie gdy azot szybko wymywa się z gleby.

Główne rodzaje nawozów azotowych

amonowe (np. siarczan amonu);

saletrzano-azotanowe (np. saletra wapniowa);

saletrzano-amonowe (np. saletrzak, saletra amonowa);

amidowe (mocznik).

