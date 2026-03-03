Tyle płacą za wydostanie się z Dubaju

Eskalacja napięć na Bliskim Wschodzie sparaliżowała komunikację w Zatoce Perskiej, a tysiące turystów zostały uwięzione w Dubaju. Jakie są możliwości opuszczenia miasta w obliczu wojny?

W odpowiedzi na niemożność skorzystania z regularnych lotów, najzamożniejsi decydują się na prywatne ewakuacje, płacąc nawet 350 tys. dolarów za transport do Rijadu

Jak to organizują?

Jak analizuje portal Interia prywatne firmy ochroniarskie organizują konwoje przez pustynię, które przewożą pasażerów do Arabii Saudyjskiej, skąd następnie są transportowani samolotami.

Cena za życie?

Turyści, którzy szukają szybkiego wyjścia, decydują się na kosztowną ewakuację, a prywatne firmy organizują konwoje do Rijadu, gdzie czekają na nich czarterowane samoloty. Według przedstawicieli firm, ceny za takie ewakuacje sięgają nawet 350 tys. dolarów, a Arabia Saudyjska stała się jedyną opcją dla tych, którzy chcą szybko opuścić region.

Alternatywa

Podróżni próbowali również opuścić Dubaj przez przejazd do Omanu, który jest oddalony o 100 km, lub do Maskatu, oddalonego o 400 km. Mimo dostępnych połączeń, również tam loty były odwoływane, a terminale przepełnione.

