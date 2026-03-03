Boom na logistyków. Można zarobić nawet 32 tys. zł/msc

Branża logistyczna przeżywa prawdziwy boom na rynku pracy. Rośnie zapotrzebowanie na pracowników, a Ci mogą zarobić nawet 32 tys. zł miesięcznie.

Z analiz Grafton Recruitment wynika, że logistyka w minionym roku była jednym z najbardziej aktywnych rekrutacyjnie sektorów.

Firmy potrzebują pracowników

Wzrost zapotrzebowania na pracowników wynika przede wszystkim z globalizacji łańcucha dostaw, dynamicznego rozwoju e-commerce jak i automatyzacji przesyłek. Najwięcej ofert jest kierowanych do magazynierów, operatorów wózków widłowych, planistów i dyrektorów łańcucha dostaw.

Ile zarabiają?

Magazynierzy mogą liczyć na zarobek rzędu od 5 do 8 tys. zł brutto, spedytorzy od 6 do 9,5 tys. zł, specjaliści ds. logistyki 7–10,5 tys. zł, a kierownicy magazynów od 9,5 do nawet 18 tys. zł. Na szczycie tabeli płac znajdują się dyrektorzy łańcucha dostaw. Ci mogą zarobić nawet 32 tys. zł miesięcznie.

Przyszłość rysuje się obiecująco

Analitycy „Raportu wynagrodzeń i trendów w przedsiębiorstwach” wskazali, że zarobki zależą od regionu, a zapotrzebowanie na ekspertów ds. planowania, sztucznej inteligencji oraz rozwoju automatyki będzie rosło.

