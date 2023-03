Koniec z patologiami w budownictwie? Ważne zmiany prawa

Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone - wskazał minister rozwoju i technologii Waldemar Buda odnosząc się do przyjętego we wtorek przez rząd projektu noweli o zagospodarowaniu przestrzennym

Resort zapewnił, że chce uprościć, przyspieszyć i ujednolicić procedury dotyczące planowania przestrzennego w gminach.

Jak wskazał minister rozwój i technologii Waldemar Buda w komunikacie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy.

Minister dodał, że uproszczone będą procedury planistyczne, a zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy będą bardziej precyzyjne.

Udostępnimy darmowy i dostępny dla wszystkich elektroniczny Rejestr Urbanistyczny. Chcemy, by planowanie przestrzenne było szybsze i bardziej zrównoważone – zaznaczył.

Rząd przyjął we wtorek projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostanie zastąpiony planem ogólnym gminy.

Zakłada on wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego dla całej gminy – planu ogólnego. Według informacji przekazanej przez resort rozwoju i technologii, które odpowiada za opracowanie nowych rozwiązań, będzie to akt prawa miejscowego, z którym zgodność będą musiały zachować zarówno plany miejscowe, jak i decyzje o warunkach zabudowy.

Według Waldemara Budy „transparentne reguły inwestowania w planie ogólnym gminy oraz sprawne opracowanie nowych i zmiany istniejących planów miejscowych, w tym pod budownictwo mieszkaniowe, to szansa na niższe ceny mieszkań również w dużych miastach”.

Projekt zakłada, że plan ogólny pozwoli określić m.in: strukturę funkcjonalno-przestrzenną gminy przez wydzielenie stref planistycznych; granice obszaru, na którym możliwe będzie uzupełnianie zabudowy w oparciu o decyzję o warunkach zabudowy; zasady lokalizacji nowej funkcji mieszkaniowej w relacji do obsługujących je obiektów, które realizują usługi publiczne, np. szkoła podstawowa, obszar zieleni publicznej.

Według wiceministra rozwoju i technologii Piotra Uścińskiego, od 2026 r. każda gmina będzie zobowiązana stworzyć strategię rozwoju gminy zawierającą kierunki polityki lokalnej, w tym przestrzennej.

Wytyczne zawarte w strategii będą przekładane i doprecyzowane na konkretne uregulowania w planie ogólnym gminy. Ustalenia planu ogólnego będą natomiast podstawą zarówno do uchwalania planów miejscowych, jak i wydawania decyzji o warunkach zabudowy – wyjaśnił.

MRiT zwróciło uwagę, że wprowadzone zostaną zmiany dotyczące procedury planistycznej polegające m.in. na ujednoliceniu przepisów dla różnych aktów planistycznych czy wprowadzeniu trybu uproszczonej procedury planistycznej w konkretnych przypadkach.

Aby wzmocnić głos społeczeństwa w procedurach planistycznych, zmodyfikowano przepisy dotyczące partycypacji społecznej, wprowadzając między innymi możliwość stosowania różnorodnych form konsultacji - dodano.

System planowania przestrzennego ma być uzupełniony o nowy rodzaj miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – zintegrowany plan inwestycyjny, uchwalany na wniosek inwestora.

W ten sposób będzie możliwe uchwalenie planu miejscowego oraz realizacja inwestycji przy współudziale inwestora - podkreślono.

Projekt zakłada, że uchwalenie takiego planu miejscowego będzie możliwe po podpisaniu umowy między gminą a inwestorami, określającej wzajemne prawa i obowiązki stron, w tym zobowiązania inwestora do realizacji inwestycji uzupełniającej.

Według projektowanych przepisów w 2026 r. uruchomiony zostanie darmowy i dostępny dla wszystkich zainteresowanych Rejestr Urbanistyczny, który będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym. Znajdą się w nim m.in. takie informacje jak: raporty z konsultacji społecznych; decyzje administracyjne związane z planowaniem przestrzennym; rozstrzygnięcia organów nadzoru.

Jak wskazało MRiT, nowe przepisy zaczną obowiązywać zasadniczo po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Opracowanie strategii rozwoju gminy będzie fakultatywne do 1 stycznia 2026 r., a po tym terminie będzie obowiązkowe - dodano.

PAP, mw