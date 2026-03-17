Czasy Tuska. Rekord. Rośnie liczba umów zleceń

W Polsce rośnie popularność tzw. umów śmieciowych. Na koniec III kw. 2025 roku na umowę zlecenia pracowało aż 1,5 mln osób.

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, 1,5 mln to o 5,4 proc. więcej niż na koniec września ubiegłego roku. Z całej puli zleceniobiorców 51,3 proc. stanowią mężczyźni. Najwięcej osób wykonujących pracę na umowę zlecenia mieszkało w regionie warszawskim oraz śląskim.

Fatalna wiadomość dla zleceniobiorców

Zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia nie mają prawa do urlopu wypoczynkowego i mogą zostać zwolnieni z dnia na dzień. Bardzo często wynagrodzenie za taką pracę jest ograniczone do minimalnej stawki, co prowadzi do wyzysku pracownika.

pap, jb

