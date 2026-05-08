Brak żywności. "Takiej sytuacji nie było od 35 lat"
Wśród indyjskich rolników pojawiły się oznaki paniki. Jej powodem są zakłócenia w produkcji nawozów azotowych wywołane przedłużającym się konfliktem w Zatoce Perskiej. Deficyt nawozów oznacza słabe plony i, co za tym idzie, poważne zagrożenie dla indyjskiego rolnictwa.
Indie, drugi co do wielkości konsument nawozów na świecie po Chinach, są w dużym stopniu uzależnione od importu zarówno surowców, jak i produktów gotowych, z których większość pochodzi z Zatoki Perskiej, głównie z Kataru (gaz ziemny) i Arabii Saudyjskiej (nawozy). Wojna w Iranie oraz blokada cieśniny Ormuz doprowadziły do przerwania dostaw, co stawia pod znakiem zapytania tegoroczne zbiory.
W Indiach są trzy sezony siewu. Najważniejszy przypada na porę monsunową i rozpoczyna się w czerwcu. Wtedy sieje się m.in. ryż, kukurydzę i soję. Zazwyczaj już na początku maja rolnicy zaopatrywali się w nawozy – głównie mocznik – który jest niezbędny do uzyskania wysokich plonów na jesieni. Jest on powszechnie stosowany jako podstawowy składnik odżywczy, a jego roczne zużycie wynosi 35–40 mln t. Chociaż jego znaczna część jest wytwarzana w kraju, to produkcja bazuje na importowanym gazie ziemnym (aż 85 proc. gazu w Indiach pochodzi z importu).
Konrad Kołodziejski, tygodnik „Sieci”
