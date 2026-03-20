Nie ma to, jak górnik. 170 tys. zł odprawy i dodatkowy urlop

Ustawa o funkcjonowaniu górnictwa wprowadza nowy pakiet świadczeń osłonowych dla pracowników. Propozycje przedstawiają się co najmniej zachęcająco - można liczyć na 170 tys. zł odprawy wolnej od podatku.

„Nie ma to jak być górnikiem”. Co naprawdę się należy?

Najważniejszym elementem systemu są jednorazowe odprawy pieniężne, sięgające około 170 tys. zł netto. To forma rekompensaty dla osób decydujących się zakończyć pracę w górnictwie. Oprócz tego funkcjonują urlopy górnicze i przeróbkarskie, które pozwalają pracownikom przejść do emerytury z zachowaniem wynagrodzenia.

Nie bez znaczenia jest również gwarancja zatrudnienia w ramach spółek – wielu pracowników zamiast tracić pracę, zostaje przeniesionych do innych zakładów. Uzupełnieniem systemu są programy dobrowolnych odejść, które umożliwiają elastyczne planowanie dalszej kariery.

Przykład z życia: Polska Grupa Górnicza

Dobrym przykładem działania tych mechanizmów jest sytuacja w Polskiej Grupie Górniczej. Spółka podpisała umowę z Ministerstwem Energii na finansowanie jednorazowych odpraw, co otworzyło drogę do ich wypłaty już od kwietnia.

600 pracowników na „tak”

Zainteresowanie programem jest znaczące – chęć skorzystania z odpraw zadeklarowało około 600 pracowników. W całym 2026 roku plan zakłada, że z tej formy wsparcia skorzysta blisko 740 osób, a ponad 2300 przejdzie na urlopy górnicze i przeróbkarskie.

Czasy Tuska. PGG likwidacja?

Jednocześnie PGG stoi przed dużymi zmianami strukturalnymi. Spółka planuje zmniejszenie zatrudnienia o około 5 tysięcy osób, co jest związane z wygaszaniem części zakładów, takich jak ruch Wujek czy Bielszowice. Proces ma się odbywać stopniowo – pracownicy są przenoszeni do innych kopalń, a część pozostaje przy likwidacji zakładów.

pap, jb

