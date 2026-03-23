Ta mało znana rzecz znacznie przyspiesza starzenie

Przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu, często określany jako inflammaging, to istotny, choć mało rozpowszechniony wśród populacji element współczesnych koncepcji procesów odpowiedzianych za zjawisko starzenia. Zjawisko to odnosi się do utrzymującej aktywacji układu odpornościowego, która nie manifestuje się typowymi objawami dla ostrej odpowiedzi zapalnej. Wywiera ona długofalowy wpływ na funkcjonowanie organizmu.

Czego dowiesz się z artykułu?

• Czym jest inflammaging i jakie ma znaczenie w procesie starzenia.

• W jaki sposób przewlekły stan zapalny o niskim nasileniu wpływa na zdrowie.

• Po czym można go rozpoznać.

• Jak styl życia wpływa na nasilanie lub redukcję stanu zapalnego.

W odróżnieniu od ostrego stanu zapalnego, pełniącego funkcję ochronną i będącego odpowiedzią na infekcje lub urazy, inflammaging ma charakter przewlekły i, co oznacza, że nie jest inicjowany przez, czynniki zewnętrze, jak patogeny czy uraz. Jego źródłem są endogenne sygnały stresu komórkowego, zaburzenia metaboliczne oraz zmiany w regulacji odpowiedzi immunologicznej. W przebiegu tego procesu obserwuje się utrzymujące się, niewielkie podwyższenie stężenia mediatorów prozapalnych, takich jak interleukina 6 (IL-6) czy czynnik martwicy nowotworów alfa (TNF-α), które w długim okresie mogą prowadzić do uszkodzeń tkanek i zaburzeń homeostazy.

Inflammaging uznawany jest za jeden z mechanizmów łączących liczne choroby przewlekłe, w tym schorzenia sercowo-naczyniowe, cukrzycę typu 2, otyłość trzewną, choroby neurodegeneracyjne oraz zaburzenia nastroju. Wzrost poziomu markerów zapalnych koreluje z wyższym ryzykiem powikłań zdrowotnych oraz śmiertelności, nawet w populacjach bez jawnych objawów chorobowych. Wskazuje to więc na rolę przewlekłego stanu zapalnego jako czynnika przyspieszającego procesy starzenia biologicznego i pogarszającego ogólną wydolność organizmu.

Jak rozwija się inflammaging?

Jednym z kluczowych elementów rozwoju inflammagingu jest starzenie się układu odpornościowego. Proces ten obejmuje zarówno spadek zdolności do skutecznej odpowiedzi na patogeny, jak i wzrost nieswoistej aktywności zapalnej. W efekcie dochodzi do zaburzenia równowagi pomiędzy mechanizmami pro- i przeciwzapalnymi, co bezpośrednio sprzyja utrzymywaniu się przewlekłego stanu zapalnego.

Istotną rolę odgrywają również czynniki środowiskowe oraz styl życia. Tkanka tłuszczowa, szczególnie trzewna, funkcjonuje jako aktywny narząd endokrynny produkujący cytokiny prozapalne, co sprzyja nasileniu odpowiedzi zapalnej. Dieta bogata w produkty wysokoprzetworzone, cukry proste, jak i tłuszcze trans może aktywować szlaki zapalne, podczas gdy wzorce żywieniowe oparte na produktach roślinnych, rybach i nienasyconych kwasach tłuszczowych wykazują działanie przeciwzapalne. Dodatkowo, przewlekła deprywacja snu oraz długotrwały stres wpływają na regulację osi podwzgórze-przysadka-nadnercza, co może nasilać odpowiedź zapalną.

Jak zdiagnozować inflammaging?

Diagnostyka inflammagingu wciąż pozostaje jednak wyzwaniem. Najczęściej wykorzystywanym markerem jest białko C-reaktywne, jednak jego interpretacja wymaga uwzględnienia szerokiego kontekstu klinicznego oraz obserwacji zmian w czasie. Pojedyncze oznaczenie ma ograniczoną wartość diagnostyczną, a większe znaczenie przypisuje się trendom oraz współwystępowaniu niespecyficznych objawów, takich jak przewlekłe zmęczenie, spadek koncentracji czy obniżona regeneracja organizmu.

Czy można jemu przeciwdziałać?

Postępowanie ukierunkowane na redukcję inflammagingu opiera się przede wszystkim na modyfikacji stylu życia. Regularna aktywność fizyczna, szczególnie o umiarkowanej intensywności wykazuje działanie przeciwzapalne, głownie poprzez redukcję tkanki tłuszczowej oraz bezpośredni wpływ na układ odpornościowy. Istotne znaczenie mają także odpowiednia jakość snu oraz skuteczne strategie radzenia sobie ze stresem. Interwencje dietetyczne mogą dodatkowo modulować odpowiedź zapalną poprzez wpływ na metabolizm i mikrobiotę jelitową.

Nie istnieje jednak pojedyncza, uniwersalna metoda eliminacji przewlekłego stanu zapalnego o niskim nasileniu. Skuteczne podejście wymaga kompleksowych, długoterminowych działań obejmujących wiele aspektów stylu życia. W określonych sytuacjach konieczne może być wdrożenie farmakoterapii, jednak podstawą profilaktyki i terapii pozostają interwencje niefarmakologiczne.

FAQ

• Czy inflammaging jest chorobą? Nie, jest to stan fizjologiczno-patologiczny, bezpośrednio zwiększający ryzyko rozwoju wielu chorób przewlekłych.

• Czy można mieć inflammaging mimo „dobrych wyników”? Tak. Stan ten często przebiega bez wyraźnych odchyleń od normy.

• Jakie objawy mogą sugerować inflammaging? Przewlekłe zmęczenie, spadek koncentracji, bóle mięśniowo-stawowe, gorsza regeneracja, zwiększona podatność na infekcje.

• Czy dieta ma realny wpływ na stan zapalny? Tak. Sposób żywienia może zarówno nasilać, jak i redukować przewlekły stan zapalny. • Czy suplementy są skuteczne w redukcji inflammagingu? Ich działanie jest ograniczone i zwykle mniej istotne niż zmiany stylu życia.

• Czy inflammaging można odwrócić? Nie w pełni, ale można go istotnie zmodyfikować i spowolnić jego negatywne skutki, nawet w późniejszym wieku.

Podsumowanie

Inflammaging, to zjawisko podkreślające ciągłość pomiędzy stanem zdrowia, a chorobą. Wskazuje także, że procesy patologiczne mogą rozwijać się na długo przed pojawieniem się pierwszych objawów. Jednocześnie sugeruje się, że proces ten może być modyfikowalny, a odpowiednie działania podejmowane nawet w późniejszym wieku mogą prowadzić do poprawy parametrów zapalnych i spowolnienia tempa starzenia.

Filip Siódmiak

Źródła:

• Franceschi, C., Garagnani, P., Parini, P. et al. Inflammaging: a new immune–metabolic viewpoint for age-related diseases. Nat Rev Endocrinol 14, 576–590 (2018).

• Ferrucci, L., Fabbri, E. Inflammageing: chronic inflammation in ageing, cardiovascular disease, and frailty. Nat Rev Cardiol 15, 505–522 (2018).

• Giunta, S. Is inflammaging an auto[innate]immunity subclinical syndrome?. Immun Ageing 3, 12 (2006).

• Di Giosia, Paolo et al. “The role of nutrition in inflammaging.” Ageing research reviews vol. 77 (2022): 101596.

• Burch, John B et al. “Advances in geroscience: impact on healthspan and chronic disease.” The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences vol. 69 Suppl 1,Suppl 1 (2014): S1-3.

»» Inne porady dotyczące zdrowia czytaj i oglądaj tutaj:

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje.