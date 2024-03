Czy istnieje dieta na odmłodzenie organizmu?

Czy to co spożywamy każdego dnia może przełożyć się na to, w jaki sposób zmienia się nasze ciało? Cóż, jak zawsze – to zależy. Oczywiście w pewnym stopniu jest możliwe, jedząc bowiem produkty niskoprzetworzone, ubogie w sól, cukry proste oraz nasycone kwasy tłuszczowe możemy pozytywnie wpłynąć na stan naszej cery, włosów, paznokci czy kondycji narządów wewnętrznych. Nie oznacza to jednak, że taka dieta spraw, iż będziemy wyglądać nieustannie młodo. Nieco innego zdania są jednak uczeni.

Nauka – co o tym sądzi?

Poprawa zdrowia i wydłużenie ludzkiego życia to jedne z aspektów, które są szczegółowo badane przez specjalistów na całym świecie. Naukowcy próbowali znaleźć sposób, aby na pewien okres „zatrzymać czas” i zahamować proces starzenia. Choć brzmi to jak hasło reklamowe, to może mieć pewien potencjał. Chodzi o dietę naśladującą post – czyli Fasting Mimicing Diet (FMD).Do tego wniosku doszli uczeni z USC Leonard Davis School of Gerontology.

Według nich ścisłe przestrzeganie odpowiedniej diety może zmniejszyć objawy starzenia się układu odpornościowego, a także wpłynąć na zmniejszenie stłuszczenia wątroby i insulinooporności. Przekłada się to bezpośrednio na niższy wiek metaboliczny. Wyniki eksperymentu dostępne są na łamach czasopisma „Nature Communications”.

To badanie po raz pierwszy przedstawia dowody na redukcję wieku biologicznego z dwóch różnych badań klinicznych, którym towarzyszą dowody na odmłodzenie funkcji metabolicznych i odpornościowych – wyjaśnił prof. Valter Longo, autor badania.

Zasady diety

Jest to pięciodniowa specjalna dieta imitująca post. Polega na spożywaniu produktów o obniżonej zawartości białek, tłuszczu, węglowodanów, a jedzeniu tych bogatych w zdrowe tłuszcze nienasycone. Jej głównym założeniem jest osiągnięciu tego samego efektu, co w przypadku normalnego postu opartego tylko i wyłącznie na samej wodzie. Różni się ona jednak tym, że dieta ta ma jednak zapewnić niezbędne składniki odżywcze, które powinny zostać dostarczone do naszego organizmu. Jej założenia zostały opracowane przez prof. Valtera Longo z USC Leonard Davis School. W odróżnieniu od tradycyjnego postu skutkującego uczuciem zmęczenia i braku energii, dieta FMD zakłada ograniczone porcje pokarmu i łatwiejszy przebieg samego procesu.

Wyjątek czyni regułę?

I tak, i nie. Przeprowadzono również inne badania opisujące wpływ diety FMD na stan zdrowia. Okazało się, że jej stosowanie wiąże się z wieloma korzyściami, między innymi wspomaga regenerację komórek macierzystych, ale też redukuje objawy demencji i obniża czynniki ryzyka zachorowania na nowotwory, cukrzycę, choroby serca i inne schorzenia wynikające z podeszłego wieku. Według opinii ekspertów, przeprowadzenie jednego lub dwóch cyklów diety FMD przez 5 dni w miesiącu może przekładać się na realne korzyści dla organizmu. Ale wniosków tych nie należy brać za pewnik, ponieważ badanie zostało przeprowadzone na myszach laboratoryjnych.

Istnieje również badanie z udziałem ludzi. Pod uwagę wzięto dwie grupy populacji – kobiet oraz mężczyzn w wieku od 18 do 70 lat. Jedna z nich stosowała się do założeń diety FMD, natomiast druga diety śródziemnomorskiej. Osoby, które stosowały dietę FMD przeszły przez 3-4 miesięczne cykle, podczas których respektowały założenia tej diety przez 5 dni w miesiącu, a przez pozostałe odżywiały się w normalny sposób. Różnice są zauważalne po przeanalizowaniu badań krwi. Osoby na diecie FMD miały zmniejszony poziom hemogloglobiny glikolowanej HbA1c, czyli głównego markera występowania cukrzycy. Wykonano również dodatkowe badanie biorezonansem magnetycznym. Zaobserwowano zmniejszenie stłuszczenia wątroby i narządów wewnętrznych. Wysnuto więc opinię, iż stosowanie diety FMD jest w stanie zmniejszyć nasz wiek metaboliczny o około 2,5 roku.

Na podstawie: Mishra A, Fanti M, Ge X, et al. (2023). Fasting mimicking diet cycles versus a Mediterranean diet and cardiometabolic risk in overweight and obese hypertensive subjects: A randomized clinical trial. Npj Metabolic Health and Disease. Doi: 10.1038/s44324-023-00002-1. Brandhorst, S., Levine, M.E., Wei, M. Et al. Fasting-mimicking diet causes hepatic and blood markers changes indicating reduced biological age and disease risk. Nat Commun 15, 1309 (2024). https://gero.usc.edu/2024/02/20/fasting-mimicking-diet-biological-age/

Filip Siódmiak