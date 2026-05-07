NBP prostuje manipulacje i mylne interpretacje

Rzecznik prasowy Narodowego Banku Polskiego odniósł się do „nieprawdziwych informacji dotyczących wyniku finansowego NBP” i możliwości finansowania potrzeb zbrojeniowych Polski. „Nie uczestniczymy i nie będziemy uczestniczyć w sporach politycznych. Naszym obowiązkiem jest przedstawianie opinii i działań opartych wyłącznie na przesłankach ekonomicznych oraz bezpieczeństwie finansowym państwa” – napisał w oświadczeniu Maciej Antes, rzecznik prasowy NBP.

Niestety, mimo przedstawienia wyjaśnień, nadal pojawiają się mylne i nieuprawnione interpretacje na temat wyniku finansowego NBP za 2025 rok, sugerujące brak źródeł finansowania dla wsparcia bezpieczeństwa i obronności państwa - wskazuje Maciej Antes.

Narodowy Bank Polski ponownie przypomina podstawowe fakty

►Po pierwsze, o przewidywanej stracie NBP za 2025 rok mówiliśmy publicznie już w sierpniu ubiegłego roku. NBP wskazywał wtedy, że istotne umocnienie złotego wobec walut obcych, szczególnie dolara amerykańskiego, może skutkować ujemnym wynikiem finansowym przekraczającym 30 mld zł. Dlatego nieuprawnione jest dziś przedstawianie straty NBP jako okoliczności zaskakujących czy wcześniej nieznanych.

►Po drugie, NBP od początku wskazywał, że ewentualna wpłata mogłaby dotyczyć zysku za rok 2026, a więc środków przekazywanych dopiero w roku 2027.

NBP podkreśla również, że mowa była o wyjątkowym wykorzystaniu różnicy między ceną zakupu złota a obecną wyceną rezerw kruszcu – czyli mówiąc precyzyjnie: o możliwości realizacji części niezrealizowanych przychodów. Takie działania mogłyby być rozważane wyłącznie w sytuacji o wyjątkowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. A bezpieczeństwo jest warunkiem skuteczności naszej polityki pieniężnej: stabilności cen i złotego.

►Po trzecie, informujemy, że niezrealizowane przychody z wyceny złota nadal utrzymują się na bardzo wysokim poziomie, oscylującym wokół 160 mld zł.

►Po czwarte, NBP kontynuuje strategię zwiększania zasobów złota. Według stanu na koniec kwietnia 2026 roku posiadamy około 600 ton złota (dokładnie ponad 595 ton), a celem jest osiągnięcie poziomu 700 ton.

Narodowy Bank Polski przypomina jednocześnie, że rolą banku centralnego nie jest finansowanie bieżących potrzeb budżetu państwa ani pokrywanie deficytu budżetowego. Stabilność finansowa państwa wymaga zachowania niezależności banku centralnego oraz odpowiedzialnego zarządzania rezerwami strategicznymi kraju - podkreśla rzecznik NBP.

Narodowy Bank Polski pozostaje instytucją niezależną i apolityczną. Nie uczestniczymy i nie będziemy uczestniczyć w sporach politycznych. Naszym obowiązkiem jest przedstawianie opinii i działań opartych wyłącznie na przesłankach ekonomicznych oraz bezpieczeństwie finansowym państwa – podkreśla w podsumowaniu swojego oświadczenia Maciej Antes, Rzecznik prasowy NBP.

Źródło: materiały prasowe NBP, oprac. sek

