Allegro - tutaj kupisz wszystko… nawet lekarza i wakacje

Gigant e-commerce wchodzi tam, gdzie dotąd rządzili zupełnie inni gracze. Już wkrótce zakupy na Allegro mogą kojarzyć się nie tylko z paczką czy kurierem, ale również z wizytą u lekarza albo rezerwacją urlopu.

Allegro szykuje się do przełomowego ruchu – zacznie sprzedawać usługi medyczne i turystyczne. Testy ruszą już w najbliższych miesiącach: najpierw zdrowie, a w drugim kwartale także wycieczki. To strategiczna zmiana. Firma zamierza wyjść poza klasyczny handel i stać się miejscem, w którym użytkownik załatwi niemal wszystko. ”Chcemy być centrum życiowych potrzeb konsumentów” – zapowiada prezes giganta rynku e-commerce, Marcin Kuśmierz.

Lekarz „do koszyka”? To już się dzieje

Najgłośniejszym elementem zmian jest współpraca z Grupą Lux Med. Dzięki niej użytkownicy Allegro będą mogli kupować pakiety medyczne bezpośrednio na platformie. Na początek oferta trafi do sprzedawców działających w serwisie – to aż około 160 tys. przedsiębiorców. W ramach abonamentu otrzymają dostęp do: ponad 300 placówek Lux Med, około 3 tys. poradni partnerskich oraz opieki ambulatoryjnej i leczenia szpitalnego. To dopiero początek. W kolejnych etapach usługi mają trafić także do klientów indywidualnych i użytkowników Allegro Smart.

Ogromny rynek i jeszcze większe ambicje

Wejście w sektor zdrowia to nie przypadek. Rynek prywatnej opieki medycznej w Polsce wart jest około 45 mld zł, a popyt rośnie. Allegro już widzi ten trend – sprzedaż w kategorii zdrowie wzrosła o ponad 20 proc. rok do roku. Najszybciej rosną leki bez recepty, suplementy i dermokosmetyki. Dla Lux Medu to z kolei szansa na dotarcie do nowych klientów. Celem jest nawet milion indywidualnych pacjentów.

Kolejny krok – wakacje z Allegro

Równolegle platforma przygotowuje się do sprzedaży usług turystycznych. Już w II kwartale ruszą testy ofert wycieczek, które będą pochodzić od partnerów biznesowych. Model jest prosty: Allegro nie tworzy usług, ale łączy klientów z dostawcami, budując szeroki ekosystem ofert.

Dużo więcej niż e-commerce

Dziś z platformy korzysta 15,3 mln użytkowników, a firma działa także w Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Teraz jednak cel jest znacznie ambitniejszy. To już nie tylko sklep internetowy, tylko próba stworzenia cyfrowego „centrum życia” – miejsca, gdzie kupisz wszystko: od kabla po konsultację lekarską i wakacje. Jeśli ten plan się powiedzie, Allegro może całkowicie zmienić sposób, w jaki Polacy korzystają z usług – i postawić konkurencję pod ścianą.

Grzegorz Szafraniec

na podst. Allegro.pl (mat. prasowe)

