Iran obniża wiek uczestnictwa w wojnie. To będzie 12 lat
Przedstawiciel irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) poinformował, że minimalny wiek uprawniający do uczestnictwa w działaniach pomocniczych związanych z wojną z USA i Izraelem został obniżony do 12 lat.
Urzędnik ds. kultury IRGC Rahim Nadali powiedział, że w ramach inicjatywy pod nazwą „Dla Iranu” prowadzona jest rekrutacja osób do pomocy przy takich działaniach, jak patrole, punkty kontrolne i logistyka.
„Pomoc w działaniach”
Biorąc pod uwagę, że zgłaszają się osoby coraz młodsze i proszą o możliwość udziału, obniżyliśmy minimalny wiek do 12 lat
– powiedział Nadali, którego wypowiedź opublikowały państwowe media.
Dodał, że teraz nawet 12- i 13-latkowie mogą brać udział w takich działaniach, jeśli wyrażą taką chęć.
Wbrew Konwencji o prawach człowieka
Decyzja w sprawie obniżenia wieku chętnych do pomocy siłom zbrojnym została podjęta pomimo zobowiązań Iranu wynikających z konwencji o prawach dziecka, która zabrania wykorzystywania dzieci w działaniach wojennych.
Od 28 lutego trwają naloty sił Izraela i USA na Iran. Teheran w odpowiedzi atakuje Izrael i kilka państw Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam bazy amerykańskie, jak i obiekty cywilne.
pap, jb
