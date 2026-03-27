Koniec „mleka roślinnego”

Rynek napojów roślinnych rośnie, ale jednocześnie przybiera na sile spór o nazewnictwo. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przypomina, że termin „mleko” zarezerwowany jest wyłącznie dla produktów pochodzenia zwierzęcego.

Zgodnie z unijnym prawem, mleko to wydzielina z wymion, a więc napoje roślinne nie mogą używać tej nazwy. Zakaz dotyczy nie tylko takich określeń, jak „mleko roślinne, ale nawet haseł typu „to nie mleko”, o ile mogą wprowadzać konsumentów w błąd. Regulacje obejmują całą komunikację – etykiety, opakowania, reklamy, grafiki i nazwy handlowe. Zakwestionowany może zostać absolutnie każdy element sugerujący związek z mlekiem.

wPolsce24, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»»KSeF dla małych firm nieodwołalnie od 1 kwietnia – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24

gs