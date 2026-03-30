Czy niedługo pożegnamy się z „meldunkiem”?
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad rezygnacją z adresu zameldowania i adresu do doręczeń w dokumentach państwowych na rzecz miejsca zamieszkania.
„Teraz mamy różne adresy np. zameldowania, zamieszkania itd. Samorządy wielokrotnie wnioskowały o to, żeby to usystematyzować, żeby wprowadzić jeden adres zamieszkania. Nie ma w tej chwili możliwości zweryfikowania gdzie w danej chwili ktoś przebywa” - powiedziała w poniedziałek na spotkaniu z dziennikarzami rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
Adres zamieszkania zastąpi z automatu adres zameldowania
MSWiA planuje zastąpić adres zameldowania adresem zamieszkania.
„Dane będą automatycznie przesyłane do innych rejestrów, a swoje miejsce zamieszkania będzie można zgłosić przez aplikację mObywatel w formie prostego oświadczenia. Jednocześnie właściciele nieruchomości otrzymają narzędzia chroniące ich przed fałszywą rejestracją pod ich adresem. Będą mogli m. in. wnioskować o weryfikację takiego zgłoszenia” - zaznaczyła Gałecka.
Obecnie trwają konsultacje robocze między resortami, a zmiany mają być gotowe do wdrożenia w 2028 roku. Za składanie fałszywych oświadczeń będzie groziła sankcja karna.
PAP, sek
