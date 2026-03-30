Niemcom mięknie rura w sprawie paliw i energii?

Rząd w Berlinie proponuje przepisy, które pozwolą firmom odłączyć odbiorców od sieci gazowej pod warunkiem, że zawiadomią klientów o tym 10 lat wcześniej. Branża zakładała, że da się przepchnąć okres o połowę krótszy.

Kolejne niemieckie rządy słyną z forsowania zielonej strategii na forum unijnym, ale także kraj temat jedna najbardziej proklimatycznych strategii gospodarczych. Choć wymaga olbrzymich nakładów finansowych, a zmiany nie przynoszą spodziewanych efektów ekonomicznych. Obecny gabinet kanclerza Friedricha Merza zgodził się – jak informują niemieckie media – na przepisy, które potwierdzają eko-plany, choć też dają pewien oddech obywatelom. Okazuje się bowiem, że firmy będą wprawdzie mogły odłączać swoich klientów od sieci gazowych, ale muszą też dać im czas na zmianę ogrzewania.

Propozycje zmian ustawowych trafią teraz do Bundestagu i jeśli zostaną przegłosowane, wejdą w życie jeszcze tego lata. Rząd chce, by przedsiębiorstwa użyteczności publicznej miały obowiązek zawiadomić o „zakręceniu kurka” na 10 lat przed terminem. Co więcej, nie będą mogły zrobić tego w przypadku, gdyby odbiorca nie miał dostępu do żadnego innego źródła ogrzewania. Firmy liczyły, że wystarczy, iż zawiadomią klientów na 5 lat wcześniej.

Zniesiony wymóg montażu OZE

Wprawdzie wiele gospodarstw domowych w Niemczech korzysta z odnawialnych źródeł i pomp ciepła, to jednak ciągle też wiele budynków ogrzewanych jest gazem. Odejście od tego paliwa w ciepłownictwie nie następuje tak szybko, jak zakładano jeszcze kilka lat temu.

Rząd musiał też złagodzić przepisy dotyczące stosowania zielonych technologii w budownictwie. Kontrowersyjny obowiązek montażu 65 proc. OZE w nowych systemach grzewczych został pod koniec lutego zniesiony, choć miał wejść w życie w połowie roku, co oznaczało praktycznie koniec pieców na gaz i olej opałowy w nowych domach. Po zmianach przepisów instalacja tych urządzeń będzie możliwa także w kolejnych latach, ale od 2029 roku tylko gdy będzie można je przestawić na biopaliwa.

Agnieszka Łakoma

