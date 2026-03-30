Minister Infrastruktury popełnił przestępstwo? Jest zawiadomienie

Dyrektorzy czterech WORD-ów z Województwa Lubelskiego złożyli dziś zawiadomienie do prokuratury o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Dariusza Klimczaka - ministra infrastruktury. Chodzi o błędy w egzaminach na prawo jazdy – pisze portal wPolityce.pl.

„W zeszłym tygodniu dyrektor WORD Biała Podlaska Wojciech Babicz ujawnił, że w części pytań losowanych podczas egzaminów teoretycznych na prawo jazdy były błędy. Informację potwierdziło Ministerstwo Infrastruktury. Na antenie Telewizji wPolsce24 Alvin Gajadhur, doradca prezydenta RP zwrócił wówczas uwagę, że z tego powodu unieważnionych może zostać ponad 1000 zdanych egzaminów. Dyrektorzy z czterech WORD-ów na terenie Województwa Lubelskiego złożyli dziś w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury” – pisze wPolityce.pl**

Dyrektorzy z czterech WORD-ów z Województwa Lubelskiego złożyli dziś do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Śródmieście zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Ministra Infrastruktury Dariusza Klimczaka — napisał dziś Alvin Gajadhur na portalu X.

Oprac. Sek

