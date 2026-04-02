Paszport z dostawą do domu?

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad nowym wzorem paszportu, a także zmianą ustawy o dokumentach paszportowych, która pozwoli wysyłać nowe paszporty przesyłką kurierską. Pierwsze paszporty nowego wzoru maja być wydane w styczniu 2029 r.

„Na 30 państw gdzie były prowadzone analizy, Polska ma największą liczbę stron w paszporcie - 42. W pozostałych krajach europejskich paszporty są znacznie chudsze - mają około 30 stron” - zaznaczyła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.

Nowe paszporty mają być chudsze i lepiej zabezpieczone

Wraz z nowym wzorem paszportów wprowadzone zostaną dodatkowe zabezpieczenia tego dokumentu, takie jak powtórzony wizerunek posiadacza paszportu na pierwszej stronie. Wprowadzenie nowego wzoru zbiegnie się w czasie z modernizacją maszyn w Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Nowe paszporty mają być chudsze - liczyć około 32 strony. Resort proponuje też ujednolicić wygląd paszportów z innymi np. dyplomatycznymi czy służbowymi, tak by nie trzeba było przestawiać maszyn.

„Kolejną zmianą będzie to, że każde województwo drukując paszport będzie miało w środku stronę poświęconą danemu województwu - ma to być charakterystyczny element stolicy regionu z wieloma szczegółami by można było tam umieścić dodatkowe zabezpieczenia” - przekazał dyrektor departamentu spraw obywatelskich Maciej Lipiec.

Kraków wstępnie zaproponował Wawel, Kościół Mariacki i Sukiennice a Warszawa: Zamek Królewski, Pałac na Wyspie, Pomnik Syreny i Pomnik Chopina oraz Pałac Kultury i Nauki.

Od stycznia 2029 roku planujemy wydawanie pierwszych, nowych paszportów. Natomiast ich wzór będzie jeszcze w tym roku - podkreślił Lipiec.

Paszport na życzenie dostarczy za opłatą kurier Poczty Polskiej

Jednocześnie trwają w resorcie prace nad zmianą ustawy o dokumentach paszportowych, która pozwoli wysyłać nowe paszporty przesyłką kurierską. Usługa będzie dostępna za opłatą dla wszystkich obywateli na terytorium RP, a na operatora wysyłek w latach 2026-2035 została wyznaczona, zgodnie z ustawą, Poczta Polska. Paszporty będą dodatkowo zabezpieczone przez specjalne koperty a pracownicy przejdą odpowiednie szkolenia, dotyczące obsługi takich przesyłek. Po dostarczeniu paszportu będzie też obowiązek aktywacji dokumentu za pośrednictwem e-usługi.

Lipiec przekazał też, że w kwietniu zostanie złożony wniosek o wpis przepisów zmieniających ustawę, tak żeby można było w ten sposób doręczyć paszport. Według przewidywań resortu nowa forma odbioru paszportów najwcześniej mogłaby wejść w życie w 2028 roku.

PAP, sek

[Tusk wykluczył z pomocy trzy miliony Polaków tankujących LPG](https://wgospodarce.pl/informacje/155615-tusk-wykluczyl-z-pomocy-trzy-miliony-polakow-tankujacych-lpg

Bez dobrych wieści z przemysłu: 11 miesiąc pod kreską!

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

