Bruksela panikuje w sprawie gazu?

Komisja Europejska wezwała państwa europejskie do obniżenia celu magazynowania gazu na przyszłą zimę, aby złagodzić presję na ceny, które rosną z powodu wojny na Bliskim Wschodzie.

W liście do państw członkowskich, do którego dotarły w sobotę brytyjski dziennik „Financial Times” i agencja AFP, unijny komisarz ds. energii Dan Jorgensen podkreślił „znaczący wpływ” wojny na Bliskim Wschodzie na światowe rynki ropy naftowej i gazu.

Obniżka poziomu zapełnienia magazynów

Zasugerował, aby państwa UE skorzystały z „elastyczności” dozwolonej przez prawodawstwo europejskie. Według Joergensena zamiast dążyć do zapełnienia magazynów gazu do poziomu 90 proc., kraje powinny zmniejszyć ten cel do 80 proc., aby „uspokoić uczestników rynku”. „Ostatnie wydarzenia wskazują, że powrót katarskiej produkcji skroplonego gazu ziemnego (LNG) do poziomu sprzed kryzysu może potrwać dłużej” – napisał komisarz.

Według niego bezpieczeństwo dostaw UE pozostaje na tym etapie względnie stabilne, ze względu na jej ograniczoną zależność od importu z tego regionu. Joergensen dodał jednak, że Unia jako importer energii ma wpływ na ceny na światowym rynku.

Unijny mechanizm elastyczności

Unijne prawo nakazuje państwom członkowskim utrzymywanie magazynów gazu zapełnionych na poziomie 90 proc., co ma zapewnić bezpieczeństwo energetyczne na kontynencie. Rozporządzenie w tej sprawie wprowadza jednak elastyczność, która umożliwia dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych oraz uzyskanie lepszych ofert przy zakupie gazu. Przewiduje, że w przypadku utrzymujących się niekorzystnych warunków rynkowych i utrudnień w napełnianiu magazynów możliwość zmniejszenia celu o 10 proc. KE może postanowić o zmniejszeniu go o kolejne 5 proc.

USA i Izrael od 28 lutego bombardują Iran, który w odpowiedzi atakuje Izrael i państwa Zatoki Perskiej, uderzając zarówno w położone tam amerykańskie bazy, jak i w cele cywilne. Irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej (IRGC) ogłosił w odwecie także zamknięcie cieśniny Ormuz, przez którą w normalnych warunkach transportowane jest ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co spowodowało gwałtowny wzrost cen tego surowca na całym świecie.

PAP, sek

