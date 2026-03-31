Koniec z wynajmem na doby. "Kara do 50 tys. zł"

Już od 20 maja właściciele mieszkań wynajmowanych turystom muszą zapomnieć o dotychczasowej swobodzie. Nowe przepisy nakładają obowiązek rejestracji każdego lokalu w centralnej bazie pod rygorem gigantycznych kar finansowych. Za brak numeru rejestracyjnego w ogłoszeniu na popularnych portalach grozi grzywna w wysokości nawet 50 tys. zł. *

Rewolucja na rynku najmu krótkoterminowego to efekt wdrożenia unijnego rozporządzenia, o czym informuje Portal Samorządowy. Celem nowych przepisów jest całkowita likwidacja szarej strefy, która według szacunków Ministerstwa Sportu i Turystyki stanowi obecnie od 30 do 35 proc. całego rynku.

Teraz każda oferta w serwisach takich jak Booking czy Airbnb będzie musiała posiadać unikalny numer identyfikacyjny – bez niego platformy będą miały zakaz publikacji ogłoszeń.

Co więcej, od 2029 roku samorządy mają uzyskać prawo do wyznaczania stref całkowitego zakazu najmu na doby, co może zmusić tysiące inwestorów do powrotu do najmu długoterminowego lub sprzedaży nieruchomości.

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Złoto na zbrojenia: przegadana okazja, którą wykorzystali Francuzi

Niejasna gra noblistki. „Dostała od państwa 17 mln zł”

Włoski przekręt na „auto z Polski”. Są zatrzymani

»»Rynek finansowy a ekonomia społeczna – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24