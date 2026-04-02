Siedem ustaw z podpisem prezydenta. Ważna dla firm trafi do TK

Prezydent Karol Nawrocki poinformował w czwartek że podpisał nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), ale skierował ją do następczej oceny Trybunału Konstytucyjnego. Reforma nadaje PIP uprawnienia do zamiany pozornych umów cywilnoprawnych i B2B w umowy o pracę.

Prezydent RP Karol Nawrocki podpisał dzisiaj siedem ustaw – podał rzecznik Prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Ustawa o PiP z podpisem, ale na razie w zawieszeniu

Prezydent Karol Nawrocki w oświadczeniu opublikowanym na profilu Kancelarii Prezydenta podkreślił, że cały czas ma poważne wątpliwości co do części przepisów reformy - zwłaszcza tych, które przyznają bardzo szerokie uprawnienia PIP wobec przedsiębiorców.

Państwo musi być silne, ale nie może być nadmierne w swojej ingerencji. Konstytucja jasno mówi o zasadzie pomocniczości i proporcjonalności. Władza publiczna nie może przekraczać granic wpływu w życie gospodarcze i to musi zostać jednoznacznie ocenione - powiedział.

Regulacje zakładają, że inspektor pracy – w razie stwierdzenia nieprawidłowości – będzie mieć możliwość w pierwszej kolejności wydania polecenia dot. funkcjonowania umowy cywilnoprawnej lub niezawarcia umowy o pracę – w sytuacji gdy w stosunku prawnym łączącym strony dominują cechy stosunku pracy.

Jeśli polecenie nie zostanie wykonane, inspektor będzie mieć możliwość wystąpienia do okręgowego inspektora pracy o wszczęcie postępowania administracyjnego, które może zakończyć się wydaniem decyzji o przekształceniu umowy lub skierowaniem powództwa do sądu o ustalenie istnienia stosunku pracy.

Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu. Do czasu prawomocnego orzeczenia będzie ona wstrzymana.

Nowelizację Prawa energetycznego zaakceptowana

Podpisana przez prezydenta ustawa wdraża unijne przepisy dotyczące rynku energii elektrycznej oraz poprawy efektywności energetycznej, które mają usprawnić zarządzanie systemem. Nowela wprowadza m.in. nowe rodzaje umów, w tym kontrakty z gwarancją stałej ceny oraz elastyczne umowy o przyłączenie do sieci.

Istotnym elementem reformy jest walka z ubóstwem energetycznym poprzez precyzyjne określenie kryteriów wsparcia dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. Projekt przewiduje także cyfryzację procesów, nakładając na dużych operatorów obowiązek prowadzenia systemów informatycznych do obsługi wniosków przyłączeniowych.

Nowe regulacje mają również na celu zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zapobieganie manipulacjom na hurtowym rynku energii. Dodatkowo przepisy kładą nacisk na promowanie oszczędnego zużycia energii oraz rozwój odnawialnych źródeł i magazynów energii.

Zgodnie z ustawą wzrosnąć ma kwota zaliczki na poczet opłaty za przyłączenie: z 30 zł do 60 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej. Maksymalna kwota zaliczki wyniesie 6 mln zł. Zaliczkę będą musiały wnosić wszystkie podmioty ubiegające się o przyłączenie do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Pojawi się bezzwrotna opłata za rozpatrzenie wniosku o określenie warunków przyłączenia, w wysokości 1 zł za każdy kilowat wnioskowanej mocy przyłączeniowej, jednak nie więcej niż 100 tys. zł.

Nowe rozwiązania w ustawie o funduszach inwestycyjnych

Prezydent podpisał ustawę o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

„Jej zasadniczym celem jest deregulacja i uproszczenie funkcjonowania niepublicznych funduszy inwestycyjnych zamkniętych (FIZ) poprzez przywrócenie możliwości rejestrowania certyfikatów inwestycyjnych FIZ niepublicznych poza Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych (KDPW) – czyli w ewidencji uczestników funduszu prowadzonej przez TFI lub zarządzającego z UE. Rejestr w KDPW pozostaje obowiązkowy tylko dla FIZ publicznych” – czytamy w komunikacie kancelarii prezydenta.

Podano w nim także, że ewidencja będzie prowadzona w formie elektronicznej oraz że podmiot prowadzący taką ewidencje będzie musiał przekazywać dane do KDPW o certyfikatach oraz o spełnionych/wymagalnych świadczeniach. Poza tym zmiana systemu rejestracji – np. z KDPW na ewidencję - będzie wymagała zgody zgromadzenia inwestorów.

Ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

