Polacy bez tych potraw nie wyobrażają sobie Wielkanocy

Co piąty Polak chce wydać na Wielkanoc mniej niż przed rokiem, 38,1 proc. – tyle samo, a 34,7 proc. liczy się ze zwiększeniem wydatków – wynika z badania UCE Research oraz Shopfully, którego wyniki publikuje „Rzeczpospolita”.

13,1 proc. badanych chce wydać na Wielkanoc mniej niż poprzednich latach a 4,4 proc. znacznie mniej. Z kolei 27,8 proc. respondentów zamierza wydać więcej niż wcześniej a 6,8 proc. znacznie więcej.

7,2 proc. uczestników badania nie wiedziało ile wyda a 2,5 proc. zadeklarowało, że nie obchodzi tych świąt lub wyjeżdża.

Tradycja w Wielkanoc

Respondentów zapytano także bez jakich potraw nie wyobrażają sobie świąt. 71 proc. nie wyobraża ich sobie bez jajek, 61,8 proc. bez żurku lub białego barszczu, 50,7 proc. bez białej kiełbasy, 44,8 proc. bez sałatki jarzynowej a 39,7 bez sernika.

pap, jb

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Kryzys naftowy staje się bolesnym faktem

Koniec worków na bioodpady! Latem smród będzie nieznośny

Tusk i Trzaskowski ograni w Brukseli

»»KSeF dla małych firm nieodwołalnie od 1 kwietnia – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24