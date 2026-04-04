Diesel coraz droższy. Granica 8 zł już wkrótce

Po krótkim okresie spadków ceny paliw w Polsce ponownie zaczynają rosnąć. Obniżki rządowe okazaly się zagraniem PR-owym, gdyż Orlen regularnie podnosi hurtowe ceny paliw. Eksperci mówią, że będzie jeszcze gorzej.

Analitycy prognozują, że olej napędowy wkrótce może zbliżyć się do 8 zł za litr.

Hurtowa cena oleju napędowego jest znacznie wyższa niż tydzień temu - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Przewidują oni, że cena maksymalna diesla wyniesie 7,85-7,97 zł za litr w połowie przyszłego tygodnia.

CPN - PR-owa zagrywka

Pakiet „CPN” wprowadzony przez to bardziej PR-owa zagrywka, a ceny są paliwo są bardzo wysokie. Orlen regularnie podnosi ceny hurtowe paliw. Już wkrótce benzyna Pb95 może kosztować ponad 6 zł za litr.

Będzie tylko gorzej

„Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 6,18-6,27 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 7,85-7,97 zł/l dla oleju napędowego i 3,68-3,79 zł/l dla autogazu” - wskazał portal.

Zaznaczył jednocześnie, że prognozy na najbliższe dni odnoszą się do cen maksymalnych, jakie kierowcy powinni zobaczyć w połowie przyszłego tygodnia.

Gaz coraz droższy

Autogaz LPG, nieobjęty regulacjami, utrzymuje własny, niezależny trend cenowy. Autogaz na stacjach kosztował średnio 3,69 zł/l, o 5 groszy więcej niż tydzień wcześniej.

Diesel coraz droższy

Ograniczona podaż diesla w Europie sprawia, że jego cena reaguje szybciej na zmiany rynku niż benzyny.

Mechanizm maksymalnych cen paliw wprowadzony przez rząd, był bardzo dobrą zagrywką PR-ową, Orlen podniósł hurtowe ceny paliw, a nastepnie rząd obwieścił obniżkę.

Gdzie najdrożej?

Najdroższy diesel występuje w województwie świętokrzyskim, a najtańszy w opolskim.

Na podstawie BussinesInsider, jb