Hurtownicy napisali już scenariusz cen paliw do połowy maja

W przyszłym tygodniu średnia cena benzyny 95 wyniesie między 6,27, a 6,36 zł za litr, a oleju napędowego - 6,99, a 7,11 zł za litr - szacują analitycy portalu e-petrol.pl. Z kolei litr autogazu ma kosztować między 3,68 – 3,77 zł, a benzyny 98 - 6,78 – 6,88 zł.

Analitycy zwrócili uwagę, że obecnie w hurcie metr sześcienny benzyny bezołowiowej 98 kosztuje średnio w kraju 6047,40 zł, benzyny 95 – 5583,20 zł, oleju napędowego – 6212,40 zł, a lekkiego oleju opałowego – 5243,20 zł. W porównaniu z poprzednim tygodniem oznacza to spadek odpowiednio o 120,40 zł, 124,80 zł, 252,40 zł i 221,80 zł na metrze sześciennym.

Sytuacja w hurcie sugeruje, że pojawia się duża szansa na obniżki na stacjach

Zdaniem analityków bieżąca sytuacja w hurcie sugeruje, że pojawia się duża szansa na obniżki cen paliw na stacjach. Jak wskazali, w przyszłym tygodniu średnia cena Pb98 może mieścić się w przedziale 6,78 – 6,88 zł/l, Pb95 w granicach 6,27 – 6,36 zł/l, oleju napędowego 6,99 – 7,11 zł/l, a autogazu 3,68 – 3,77 zł/l.

„Najbardziej prawdopodobny scenariusz, który będzie aktualny do połowy maja to więc dalsze lekkie obniżki cen benzyn i diesla oraz utrzymanie tendencji spadkowej na rynku autogazu, która w przypadku gazu płynnego będzie skutkiem obniżek cen dostaw tego paliwa do stacji” - ocenili.

Globalny rynek paliw pod napięciem

Analitycy e-petrol.pl, odnosząc się do obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie wskazali, że nawet ewentualne porozumienie polityczne pomiędzy USA i Iranem nie rozwiąże problemu natychmiast. Ich zdaniem odbudowa pełnych dostaw z regionu może potrwać tygodnie, a w tym czasie gospodarki będą konsumować zgromadzone rezerwy przy jednoczesnym wzroście sezonowego popytu na paliwa.

„Konsekwencje obecnej sytuacji są już widoczne w realnej gospodarce. Największe amerykańskie linie lotnicze wydały w marcu ponad 5 mld dol. na paliwo lotnicze – aż o 56 proc. więcej niż miesiąc wcześniej. Cena galonu tego paliwa wzrosła o 31 proc., a jednocześnie wzrosło samo zużycie paliwa. To pokazuje, że drożejąca energia zaczyna coraz mocniej wpływać na koszty transportu, a w kolejnych miesiącach może przełożyć się również na wyższą inflację i presję cenową w wielu sektorach gospodarki” - podsumowali analitycy.

PAP, sek

