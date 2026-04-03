Ujawniamy. Eksperci potwierdzają ws. Orlenu

E-petrol.pl informuje, że wzrost hurtowych cen oleju napędowego przekłada się na podniesienie jego ceny maksymalnej. Spółka Orlen, odpowiadająca za około 70% rynku hurtowego diesla w Polsce, po raz kolejny zdecydowała się na podwyżkę cen w tym segmencie. W konsekwencji kierowcy mogą spodziewać się wyższych kosztów paliwa, mimo wcześniejszych zapowiedzi obniżek, komunikowanych publicznie przez ministra energii. Warto przy tym zaznaczyć, że Orlen nie pozyskuje paliw z rejonu cieśniny Ormuz..

Hurtowa cena oleju napędowego jest znacznie wyższa niż tydzień temu - poinformowali w piątek analitycy e-petrol.pl.

Tak Orlen łupi Polaków? Eksperci mówią jasno

Przewidują oni, że cena maksymalna diesla wyniesie 7,85-7,97 zł za litr w połowie przyszłego tygodnia.

W hurtowych cennikach producentów paliw w ostatnich dniach przeważały podwyżki - poinformował e-petrol.pl.

Ceny hurtowe przełożą się na ceny maksymalne paliw ogłaszane na każdy dzień przez Ministra Energii.

Szach-mat

Skala i charakter zmian zależą jednak od rodzaju paliwa. Średnia cena benzyny 95 wynosi obecnie 5449,80 zł/m sześc. Dzięki obniżonej w ramach rządowego pakietu CPN stawce akcyzy jest nawet niższa niż w ostatni piątek o 161 zł. Natomiast piątkowa średnia cena diesla w rafineriach wynosi 6987,80 zł/m sześc. i jest o 118 zł wyższa niż tydzień temu.

Przewidywane przez e-petrol.pl przedziały cenowe dla poszczególnych gatunków paliw to: 6,18-6,27 zł/l dla 95-oktanowej benzyny, 7,85-7,97 zł/l dla oleju napędowego i 3,68-3,79 zł/l dla autogazu- wskazał portal. Zaznaczył jednocześnie, że prognozy na najbliższe dni odnoszą się do cen maksymalnych, jakie kierowcy powinni zobaczyć w połowie przyszłego tygodnia.

Wzrosły ceny gazu LPG, który nie jest objęty rządowym pakietem, w ramach którego ogłaszane są ceny maksymalne. Autogaz na stacjach kosztował średnio 3,69 zł/l, o 5 groszy więcej niż tydzień wcześniej.

PR się udał?

Eksperci zwrócili uwagę, że większość stacji dostosowuje swoje cenniki do ogłaszanych cen maksymalnych. Jednak są też obiekty, które oferują bardziej atrakcyjne dla kierowców stawki.

pap, jb