Do 23 tys. zł na wiatę samochodową. Trzeba się pośpieszyć

Rządowy program pozwala uzyskać nawet około 23 tys. zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną połączoną z magazynem energii, która może być zamontowana m.in. na wiacie samochodowej (carporcie). To jednak nie jest dotacja na samą wiatę, tylko na cały system produkcji i magazynowania energii.

Kto może skorzystać z programu?

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które:

- są właścicielami domu jednorodzinnego, - są osobami fizycznymi (nie firmami), - produkują lub planują produkować prąd na własne potrzeby (status prosumenta).

Program jest skierowany głównie do osób prywatnych, które chcą obniżyć rachunki za energię i zwiększyć niezależność energetyczną.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby otrzymać dotację, trzeba, zamontować instalację fotowoltaiczną, dodać magazyn energii lub magazyn ciepła, wykonać instalację o określonej mocy (zwykle w granicach kilku do kilkudziesięciu kW) i podłączyć system do domu jednorodzinnego.

Wiata samochodowa z panelami może być częścią całej instalacji, ale nie jest obowiązkowa.

