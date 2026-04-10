Do 23 tys. zł na wiatę samochodową. Trzeba się pośpieszyć
Rządowy program pozwala uzyskać nawet około 23 tys. zł dofinansowania na instalację fotowoltaiczną połączoną z magazynem energii, która może być zamontowana m.in. na wiacie samochodowej (carporcie). To jednak nie jest dotacja na samą wiatę, tylko na cały system produkcji i magazynowania energii.
Kto może skorzystać z programu?
Z dofinansowania mogą skorzystać osoby, które:
- są właścicielami domu jednorodzinnego, - są osobami fizycznymi (nie firmami), - produkują lub planują produkować prąd na własne potrzeby (status prosumenta).
Program jest skierowany głównie do osób prywatnych, które chcą obniżyć rachunki za energię i zwiększyć niezależność energetyczną.
Jakie warunki trzeba spełnić?
Aby otrzymać dotację, trzeba, zamontować instalację fotowoltaiczną, dodać magazyn energii lub magazyn ciepła, wykonać instalację o określonej mocy (zwykle w granicach kilku do kilkudziesięciu kW) i podłączyć system do domu jednorodzinnego.
Wiata samochodowa z panelami może być częścią całej instalacji, ale nie jest obowiązkowa.
