Polska firma liderem unijnym operacji przesyłu wodoru

Komisja Europejska wydała pozytywną opinię w procesie certyfikacji Gaz-Systemu jako operatora systemu przesyłowego wodoru - poinformowało w środę Ministerstwo Energii. Dodało, że spółka jest pierwszym podmiotem w Europie, który przeszedł tę procedurę.

Jak podkreślił resort, certyfikacja potwierdza spełnienie przez operatora wymogów niezależności oraz jest zgodna z oceną Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki. Oznacza to, że działalność związana z przesyłem wodoru musi być oddzielona od produkcji i sprzedaży energii.

Cytowany w komunikacie minister energii Miłosz Motyka wskazał, że decyzja KE to przełomowy moment dla rozwoju rynku wodoru w Polsce i budowy nowoczesnej infrastruktury energetycznej. Dodał, że wodór może odegrać kluczową rolę w transformacji energetycznej jako czysty i elastyczny nośnik energii dla przemysłu, transportu i energetyki.

Z kolei cytowany w komunikacie pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Wojciech Wrochna ocenił, że proces certyfikacji wzmacnia pozycję Polski w Unii Europejskiej i potwierdza skuteczność współpracy z instytucjami europejskimi.

Certyfikacja ma umożliwić skuteczniejsze planowanie rozwoju infrastruktury, pozyskiwanie finansowania oraz budowę sieci wodorowych w skali europejskiej. Kolejnym etapem będzie przedstawienie dziesięcioletniego planu rozwoju operatora oraz uzyskanie ostatecznej decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W sprawie certyfikacji komunikat przesłała też sama spółka. Cytowany w nim prezes spółki Sławomir Hinc podkreślił, że pozytywna opinia KE to ważny krok w kierunku rozwoju rynku wodoru w Polsce i Europie oraz potwierdzenie gotowości spółki do realizacji nowych zadań związanych z transformacją energetyczną.

Gaz-System to kontrolowana przez Skarb Państwa spółka, która odpowiada za przesył gazu ziemnego na terenie kraju. Zarządza najważniejszymi gazociągami i podmorskim gazociągiem Baltic Pipe, który łączy Polskę i Danię. Jest właścicielem i operatorem Terminala LNG w Świnoujściu, a także właścicielem Gas Storage Poland – spółki pełniącej funkcję operatora magazynów gazu ziemnego.

PAP, sek

