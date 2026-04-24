Minister ma złe wieści. 7,01 zł/l i 6,71 zł/l
Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty do poniedziałku obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw w sprzedaży detalicznej.
W tym okresie ceny nie mogą przekroczyć:
- benzyny Pb95: 6,17 zł/l
- benzyny Pb98: 6,71 zł/l
- oleju napędowego (diesel): 7,01 zł/l
Dla porównania, w piątek maksymalne ceny wynosiły:
- Pb95: 6,03 zł/l
- Pb98: 6,62 zł/l
- diesel: 6,79 zł/l
Oznacza to wzrost maksymalnych stawek obowiązujących w weekend i na początku kolejnego tygodnia.
Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 - 6,71 zł, a oleju napędowego - 7,01 zł
- wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii.
Mechanizm publikacji cen maksymalnych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw w dni robocze. Nowe stawki obowiązują od dnia następującego po ich publikacji w Monitorze Polskim.
W przypadku publikacji przed weekendem lub świętami, ceny maksymalne pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie.
Kolejne obwieszczenie, określające maksymalne ceny paliw na wtorek, ma zostać opublikowane w poniedziałek.
Kontrole i sankcje
Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych jest zabroniona i może skutkować karą finansową do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).
Sposób ustalania cen maksymalnych
Cena maksymalna paliw jest wyliczana według określonego wzoru. Uwzględnia on m.in.:
- średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym,
- akcyzę,
- opłatę paliwową,
- marżę sprzedażową (0,30 zł/l),
- podatek VAT.
Obowiązujące czasowe ulgi podatkowe
Do 30 kwietnia obowiązują dodatkowe regulacje obniżające obciążenia podatkowe na paliwa:
- stawka VAT została obniżona z 23 proc. do 8 proc.,
- akcyza została zmniejszona o 29 gr/l dla benzyny oraz 28 gr/l dla oleju napędowego.
Zgodnie z informacjami resortu, poziom akcyzy został obniżony do minimalnego dopuszczalnego poziomu wynikającego z przepisów Unii Europejskiej.
pap, jb
