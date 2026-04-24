Minister ma złe wieści. 7,01 zł/l i 6,71 zł/l

Zgodnie z piątkowym obwieszczeniem Ministra Energii, od soboty do poniedziałku obowiązywać będą nowe maksymalne ceny paliw w sprzedaży detalicznej.

W tym okresie ceny nie mogą przekroczyć:

- benzyny Pb95: 6,17 zł/l

- benzyny Pb98: 6,71 zł/l

- oleju napędowego (diesel): 7,01 zł/l

Dla porównania, w piątek maksymalne ceny wynosiły:

- Pb95: 6,03 zł/l

- Pb98: 6,62 zł/l

- diesel: 6,79 zł/l

Oznacza to wzrost maksymalnych stawek obowiązujących w weekend i na początku kolejnego tygodnia.

Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,17 zł, benzyny 98 - 6,71 zł, a oleju napędowego - 7,01 zł

wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii.

Mechanizm publikacji cen maksymalnych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Ministerstwo Energii publikuje obwieszczenia dotyczące maksymalnych cen paliw w dni robocze. Nowe stawki obowiązują od dnia następującego po ich publikacji w Monitorze Polskim.

W przypadku publikacji przed weekendem lub świętami, ceny maksymalne pozostają w mocy do najbliższego dnia roboczego włącznie.

Kolejne obwieszczenie, określające maksymalne ceny paliw na wtorek, ma zostać opublikowane w poniedziałek.

Kontrole i sankcje

Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych jest zabroniona i może skutkować karą finansową do 1 mln zł. Kontrole w tym zakresie prowadzi Krajowa Administracja Skarbowa (KAS).

Sposób ustalania cen maksymalnych

Cena maksymalna paliw jest wyliczana według określonego wzoru. Uwzględnia on m.in.:

- średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym,

- akcyzę,

- opłatę paliwową,

- marżę sprzedażową (0,30 zł/l),

- podatek VAT.

Obowiązujące czasowe ulgi podatkowe

Do 30 kwietnia obowiązują dodatkowe regulacje obniżające obciążenia podatkowe na paliwa:

- stawka VAT została obniżona z 23 proc. do 8 proc.,

- akcyza została zmniejszona o 29 gr/l dla benzyny oraz 28 gr/l dla oleju napędowego.

Zgodnie z informacjami resortu, poziom akcyzy został obniżony do minimalnego dopuszczalnego poziomu wynikającego z przepisów Unii Europejskiej.

pap, jb