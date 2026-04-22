Informacje
Należąca do Rosnieftu rafineria PCK w Schwedt / autor: materiały prasowe - Copyright: © PCK Raffinerie GmbH
Niemcy mają problem z ropą. Nie będzie paliwa ze Wschodu?

Agnieszka Łakoma

dziennikarka portalu wGospodarce.pl, publicystka miesięcznika "Gazeta Bankowa", komentatorka telewizji wPolsce.pl; specjalizuje się w rynku paliw i energetyce

  • Opublikowano: 22 kwietnia 2026, 15:09

    Aktualizacja: 22 kwietnia 2026, 15:12

  • Powiększ tekst

Minister energetyki Kazachstanu Erlan Akkenżenow poinformował dziś oficjalnie, że w maju ropa z tego kraju nie dotrze do Niemiec rurociągiem „Przyjaźń”, biegnącym tranzytem przez Rosję i Polskę do wschodnich landów. Agencja Reuters, informując o tym, podaje, że „przyczyną zakłóceń były prawdopodobnie ataki ukraińskich dronów”.

Minister Akkenżenow stwierdził, że Rosja nieoficjalnie poinformowała Kazachstan, iż nie ma technicznych możliwości transportu ropy. I dodał, że „najprawdopodobniej ma to związek z niedawnymi atakami na rosyjską infrastrukturę”.

Ropa kazachska ma bardzo duże znaczenie dla działalności kluczowej rafinerii w Niemczech PCK Schwedt, zaopatrującej m.in. aglomerację berlińską. Choć formalnie należy do rosyjskiej spółki powiązanej z koncernem Rosnieft, to jednak kontrolowana jest przez władze niemieckie. Ale tak obecny, jak i poprzedni rząd Niemiec nie zdecydowały się na wywłaszczenie spółki i bezpośrednie przejęcie jej aktywów. Ich zakupem zainteresowany był m.in. poprzedni zarząd Orlenu.

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Powiązane tematy

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych