Niemcy mają problem z ropą. Nie będzie paliwa ze Wschodu?

Minister energetyki Kazachstanu Erlan Akkenżenow poinformował dziś oficjalnie, że w maju ropa z tego kraju nie dotrze do Niemiec rurociągiem „Przyjaźń”, biegnącym tranzytem przez Rosję i Polskę do wschodnich landów. Agencja Reuters, informując o tym, podaje, że „przyczyną zakłóceń były prawdopodobnie ataki ukraińskich dronów”.

Minister Akkenżenow stwierdził, że Rosja nieoficjalnie poinformowała Kazachstan, iż nie ma technicznych możliwości transportu ropy. I dodał, że „najprawdopodobniej ma to związek z niedawnymi atakami na rosyjską infrastrukturę”.

Ropa kazachska ma bardzo duże znaczenie dla działalności kluczowej rafinerii w Niemczech PCK Schwedt, zaopatrującej m.in. aglomerację berlińską. Choć formalnie należy do rosyjskiej spółki powiązanej z koncernem Rosnieft, to jednak kontrolowana jest przez władze niemieckie. Ale tak obecny, jak i poprzedni rząd Niemiec nie zdecydowały się na wywłaszczenie spółki i bezpośrednie przejęcie jej aktywów. Ich zakupem zainteresowany był m.in. poprzedni zarząd Orlenu.

Agnieszka Łakoma

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

