Tyle płacimy za wynajem. Jest cień nadziei

Z najnowszego raportu Grupy Morizon-Gratka wynika, że średnie stawki czynszów ofertowych w sześciu największych miastach w Polsce uległy obniżeniu. Jednocześnie jednak rosną opłaty dodatkowe ponoszone przez najemców, co sprawia, że całkowity koszt wynajmu mieszkania pozostaje na zbliżonym poziomie.

Rynek najmu w Polsce

Według danych Eurostatu oraz Polskiego Instytutu Ekonomicznego około 87 proc. Polaków mieszka we własnej nieruchomości. Oznacza to, że rynek najmu w Polsce ma relatywnie ograniczoną skalę i koncentruje się głównie w dużych miastach akademickich oraz ośrodkach gospodarczych.

Czynniki popytu

Kluczowym czynnikiem wpływającym na popyt pozostają studenci, co powoduje wyraźną sezonowość rynku. Największy ruch obserwowany jest od połowy sierpnia do końca września, czyli przed rozpoczęciem roku akademickiego. Mniejsze wzrosty aktywności występują także w okresach przerw świątecznych, natomiast w pozostałych miesiącach rynek zwykle pozostaje stabilny lub spowolniony.

Eksperci zwracają uwagę, że w ostatnich latach sezonowość była częściowo zaburzona przez zwiększony popyt związany z napływem uchodźców z Ukrainy. Obecnie jednak ich sytuacja mieszkaniowa w dużej mierze się ustabilizowała, a aktywność tej grupy częściej polega na zmianie lokali na większe lub o wyższym standardzie niż na wejściu na rynek najmu.

Uwaga! Spadki czynszów ofertowych w największych miastach

Analiza ofert publikowanych w serwisach Grupy Morizon-Gratka wskazuje, że w marcu średnie stawki czynszów netto spadły w większości segmentów rynku.

W porównaniu ze styczniem:

- czynsze za kawalerki spadły średnio o 4,8 proc., z wyjątkiem Gdańska, gdzie utrzymały się na poziomie ok. 2,3 tys. zł miesięcznie,

- mieszkania dwupokojowe potaniały średnio o ok. 3 proc., przy stabilnych cenach w Poznaniu (ok. 2,4 tys. zł),

- mieszkania trzypokojowe odnotowały niewielkie spadki w Krakowie, Wrocławiu i Łodzi (ok. 1%), a w Gdańsku obniżka wyniosła ok. 5 proc. (ok. 200 zł miesięcznie).

- W Warszawie w przypadku mieszkań trzypokojowych odnotowano niewielki wzrost o 1,1 proc., do poziomu ok. 4,8 tys. zł miesięcznie.

To zależy od…

W segmencie mieszkań czteropokojowych również przeważały spadki stawek, z wyjątkiem Łodzi. Największe obniżki odnotowano w Poznaniu (ok. 7,5 proc.) oraz w Warszawie (ok. 6 proc.). W Krakowie i Wrocławiu spadki były mniejsze i wyniosły odpowiednio ok. 2,2 proc. i 2,5 proc.

Czynsze netto a całkowity koszt najmu

Eksperci podkreślają, że analizowane dane dotyczą czynszów ofertowych, które często podlegają negocjacjom w bezpośrednim kontakcie między właścicielem a najemcą.

Coraz częściej stosowaną praktyką rynkową jest również prezentowanie wyłącznie czynszu netto, czyli kwoty należnej właścicielowi. Do tej wartości najemca musi doliczyć koszty administracyjne oraz media, które zwykle wynoszą kilkaset złotych miesięcznie. Dodatkowo pojawiają się opłaty za internet, telewizję czy miejsce parkingowe.

W rezultacie, mimo spadków czynszów netto, całkowite miesięczne koszty najmu utrzymują się na tym samym poziomie.

Presja na rentowność najmu

Według analityków Grupy Morizon-Gratka rosnące koszty dodatkowe przy jednoczesnym spadku czynszów netto wpływają na obniżenie rentowności najmu długoterminowego.

Spadek opłacalności inwestycji na wynajem

W ujęciu realnym oznacza to spadek opłacalności inwestycji w mieszkania na wynajem.

Prognozy na kolejne miesiące

W ocenie ekspertów w najbliższych miesiącach nie należy oczekiwać istotnych zmian po stronie popytu. Jednocześnie wraz z końcem roku akademickiego może wzrosnąć podaż mieszkań wracających na rynek, co zwiększy konkurencję między ofertami.

Analitycy wskazują, że w takim scenariuszu część właścicieli lokali o niższym standardzie może zdecydować się na wycofanie nieruchomości z rynku najmu i skierowanie ich do sprzedaży, co byłoby odpowiedzią na malejącą rentowność wynajmu.

pap, jb

