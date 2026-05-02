Trump powiedział, że zakończył wojnę z Iranem

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że zakończono działania wojenne z Iranem, co oznacza, że amerykańska administracja nie będzie musiała występować do Kongresu o zgodę na kontynuowanie operacji zbrojnej. Prezentacja tego stanowiska miała miejsce w liście, który Trump wysłał do członków Kongresu, co zostało potwierdzone przez takie media jak Politico.

Tło prawne: War Powers Resolution z 1973 roku

Na mocy War Powers Resolution (Uchwały o Uprawnieniach Wojennych) z 1973 roku, prezydent USA zobowiązany jest powiadomić Kongres o rozpoczęciu działań wojennych, a jeśli operacja trwa dłużej niż 60 dni, konieczne jest uzyskanie zgody Kongresu na jej kontynuowanie. Jeśli zgoda nie zostanie wyrażona, zgodnie z prawem operacje muszą zostać zakończone.

USA - Iran. To koniec wojny

W dniu 1 maja 2026 r. minęły dokładnie 60 dni od momentu, kiedy administracja Trumpa poinformowała Kongres o rozpoczęciu operacji wojennej przeciwko Iranowi. W liście, który omawia serwis Politico, prezydent Trump stwierdził, że od 7 kwietnia 2026 r. nie doszło do żadnych incydentów zbrojnych pomiędzy USA a Iranem, co jego zdaniem stanowi dowód na zakończenie wojny. Dodał, że rozejm, który zawarto w tej sprawie, został przedłużony na czas nieokreślony.

Wycofać wojska!

Senator Tim Kaine z partii Demokratycznej podkreślił, że ogłoszenie zakończenia wojny przez Biały Dom, bez faktycznego wycofania wojsk z regionu, jest „po prostu błędne”. Zwrócił uwagę, że mimo rozejmu amerykańska armia nadal jest zaangażowana w działania takie jak blokada irańskich portów, a w regionie Bliskiego Wschodu pozostaje około 50 tysięcy żołnierzy USA. Senator zaznaczył, że ta wojna jest szeroko niepopularna, a dalsze zaangażowanie wojskowe nie znajduje uzasadnienia.

Z kolei senator Susan Collins z partii Republikańskiej stwierdziła, że termin wyznaczony przez War Powers Resolution jest obowiązkiem, a nie propozycją, i podkreśliła, że wymaga on od administracji zakończenia operacji wojennych w wyznaczonym czasie.

Przyszłość

Eksperci wskazują, że choć oficjalnie wojna została zakończona, napięcia w regionie mogą jeszcze stygnąć.

pap, jb

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

