"Rodzice są zmorą szkoły". Nowacka do dymisji?
Minister edukacji narodowej Barbara Nowacka udzieliła wywiadu stacji TVP Info. Po jej ostatnich, szokujących wypowiedziach, które wzbudziły spore emocje wśród Polaków, minister postanowiła dolać oliwy do ognia. W rozmowie z Justyną Dobrosz-Oracz stwierdziła, że zdarzają się rodzice, którzy stanowią dla placówek oświatowych poważne wyzwanie.
Wcześniej, na antenie Polsat News, Barbara Nowacka uderzyła w hierarchów kościelnych, nazywając arcybiskupa Marka Jędraszewskiego „hejterem w sutannie”. Kolejne kontrowersje wywołały jej słowa dotyczące relacji na linii szkoła–dom.
„Nauczyciele miewają awantury. Zdarzają się rodzice, którzy bardzo chętnie współpracują, ale są też tacy, którzy niestety są zmorą szkoły” – powiedziała Nowacka.
Gdy prowadząca dopytywała z niedowierzaniem: „Rodzice są zmorą szkoły?”, minister doprecyzowała swoją myśl:
„Zdarza się niestety tak – i to powie pani każdy rodzic współpracujący ze szkołą – że trafi się jeden toksyczny rodzic” – wyjaśniła szefowa resortu edukacji.
Na podstawie wpolityce, jb
