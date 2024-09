Szkoły: Podwyżki niskie, to i chętnych nie ma

Obecnie szkoły poszukują 3971 pedagogów, tylko w poniedziałek opublikowano 248 ofert pracy; oznacza to, że do objęcia w szkołach jest ponad 62 tys. godzin, w tym ponad 30 tys. dydaktycznych - czytamy we wtorkowej „Rzeczpospolitej” powołującej się na dane Dealerów Wiedzy.

„Najwięcej brakuje pedagogów i psychologów, w dalszej kolejności nauczycieli wychowania przedszkolnego” - wskazała „Rz”. Dodano, że z dydaktyków najbardziej poszukiwani są nauczyciele języka polskiego i angielskiego oraz matematyki.

Gazeta przypomniała, że szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka na początku sierpnia mówiła o trwających „oknach transferowych”, kiedy to nauczyciele zmieniają pracę. „Dziś już widzimy, że to nie tylko transfery ale też trwający niedobór kadr - choć dynamika odpływu kadry ze szkół jest mniejsza” - czytamy. Jak wskazała „Rzeczpospolita” resort edukacji tłumaczy, że to skutek podwyżek w oświacie.

Problem jednak w tym, że nauczyciele liczyli na to, że pensje stale będą rosły.

Rząd obiecywał więcej

Jak przypomniano, w budżecie na 2025 r. zaplanowano podwyżki dla oświaty na poziomie 5 proc.

To tyle, ile ma w przyszłym roku wynieść inflacja i znacznie mniej od oczekiwań nauczycielskich związków zawodowych.

