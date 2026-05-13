Donald Trump na czerwonym dywanie w Pekinie

Prezydent USA Donald Trump przybył w środę do Pekinu z pierwszą wizytą w Chinach od 2017 roku. Wśród spodziewanych tematów jego rozmów z przewodniczącym ChRL Xi Jinpingiem są napięte relacje handlowe, wojna USA z Iranem i kwestia Tajwanu.

Samolot Air Force One z Trumpem i towarzyszącą mu delegacją wylądował w Pekinie w środę około godz. 20 czasu miejscowego (godz. 14 w Polsce). Na lotnisku przed amerykańskim przywódcą rozwinięto czerwony dywan. Przywitał go wiceprzewodniczący ChRL Han Zheng, co stacja CNN oceniła jako podkreślenie wagi wizyty.

Gdy Trump i Han kroczyli po czerwonym dywanie, około 300 dzieci w niebiesko-białych kostiumach powiewało chińskimi i amerykańskimi flagami, powtarzając po mandaryńsku: „Witamy, witamy, gorąco witamy”.

Program wizyty i przewidywane tematy

Oficjalna część wizyty rozpocznie się w czwartek rano czasu miejscowego (czwartek nad ranem w Polsce). Trump spotka się z Xi i zwiedzi razem z nim Świątynię Nieba, a wieczorem weźmie udział w bankiecie państwowym. W piątek będzie uczestniczyć w kameralnym przyjęciu przy herbacie i lunchu roboczym z Xi, po czym wyruszy w drogę powrotną do USA.

Głównym tematem rozmów mają być kwestie gospodarcze, w tym możliwe przedłużenie zawieszenia broni w dwustronnej wojnie handlowej. Trumpowi towarzyszą w Pekinie szefowie wielkich amerykańskich korporacji, w tym Mety, Tesli, Apple, Boeinga i BlackRock.

Poruszony może zostać również temat wojny USA i Izraela z Iranem. Pekin utrzymuje bliskie relacje z Teheranem i jest ważnym odbiorcą irańskiej ropy. Według komentatorów Trump naciska na Chiny, by skłoniły Iran do ustępstw.

Xi może natomiast wywierać presję na Trumpa w związku z Tajwanem. Komunistyczne Chiny uznają demokratycznie rządzoną wyspę za część swojego terytorium i protestują przeciwko dostarczaniu jej amerykańskiego uzbrojenia.

Państwowa chińska agencja prasowa Xinhua podkreśliła, że spotkanie odbędzie się w kontekście „skomplikowanej sytuacji międzynarodowej”. Oceniła, że obaj przywódcy utrzymywali dobrą komunikację, a ich ostatnie spotkanie w Korei Płd. w 2025 roku pomogło „skalibrować kierunek dwustronnych relacji w kluczowym momencie”.

„Jeśli oba wielkie statki, chiński i amerykański, mają razem płynąć naprzód, bez zbaczania z kursu ani utraty prędkości, muszą ściśle trzymać się strategicznego przywództwa szefów obu państw i w pełni realizować osiągnięte przez nich uzgodnienia” – oceniła Xinhua.

W Korei Południowej Trump i Xi uzgodnili rozejm w wojnie handlowej, w ramach którego Waszyngton wstrzymał ponad 100-procentowe cła na chińskie towary, a Pekin zawiesił restrykcje w eksporcie metali ziem rzadkich, używanych w wielu gałęziach nowoczesnego przemysłu. Zawieszenie broni wciąż obowiązuje i pojawiają się nadzieje, że zostanie formalnie przedłużone.

PAP, sek

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Orlen. „Spadek zysku o 93 proc.!!!”

Szwedzi zabierają produkcję z Polski. Bo jest za drogo!

Drożyzna atakuje! Rosną wydatki na codzienne zakupy

»»Zielony ład – pora na referendum – oglądaj „Piątkę wGospodarce” w telewizji wPolsce24