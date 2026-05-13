Beata Szydło: Niemcy dyktują warunki w Unii

Zbliża się połowa kadencji Parlamentu Europejskiego. To jest moment, kiedy następują roszady na różnych stanowiskach. Może również dojść do zmiany Komisji Europejskiej. W kuluarach mówi się, „żeby wreszcie von der Leyen odeszła”. Jak będzie – zobaczymy. Ona pilnuje swojego i niemieckiego interesu, co daje jej duże wsparcie w podejmowanych działaniach.

Z Beatą Szydło, posłanką do Parlamentu Europejskiego od 2019 r., premierem w latach 2015–2017, wiceprezesem Prawa i Sprawiedliwości, rozmawia Jerzy Szmit

Jerzy Szmit: Dużo czasu spędza pani w Brukseli czy w Strasburgu. Czy chciałaby pani w przyszłości zamieszkać tam na stałe?

Beata Szydło: W Brukseli i Starasburgu jestem wyłącznie w pracy. Na pewno nigdy nie zdecydowałabym się na wyjazd z Polski. Kocham nasz kraj, to jest moja ojczyzna, tu jest mój dom. Ponadto pod względem szeroko rozumianego komfortu życia, jakości usług i bezpieczeństwa Polska pozytywnie wyróżnia się na tle innych państw.

Czy Ursula von der Leyen jest już kanclerzem Unii Europejskiej, skoro może samodzielnie decydować w tak ważnych sprawach jak umowa z Mercosur i pomijać Parlament Europejski?

Ona podporządkowała sobie wszystkich pozostałych komisarzy i nie myśli w kategoriach budowania siły Unii Europejskiej przy zagwarantowaniu bezpieczeństwa interesów poszczególnych państw członkowskich. Umowa z Mercosur jest najbardziej jaskrawym przykładem, że von der Leyen ignoruje traktaty, europarlament i komisarzy. Wykracza poza wszelkie normy i granice prawa europejskiego, decydując jednoosobowo. Na razie ma na to przyzwolenie. Chociaż słychać, że nawet w jej grupie politycznej – EPP – wyczerpuje się cierpliwość do takiego postępowania. Dwukrotnie składano wnioski o jej odwołanie.

Czy tak już zostanie?

Czy prymat Niemiec jest tak bardzo widoczny?

Dzisiaj realizowany jest niemiecki projekt podporządkowania sobie Europy i Niemcy od dłuższego czasu dyktują warunki w Unii. Kiedy jako premier uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Europejskiej, głos Niemiec zawsze był wiodący. Wtedy był to głos Angeli Merkel, który po prostu przekazywano Radzie do zaakceptowania. Wówczas Donald Tusk był szefem Rady Europejskiej i Merkel zawsze mogła na niego liczyć. Przecież to Niemcy dyktowały absurdy Zielonego Ładu, polityki migracyjnej, energetycznej. Miało to służyć ich interesom, a zamieniło się w europejskie kryzysy. Pracuję w Parlamencie Europejskim nad rozporządzeniami dotyczącymi funduszu dekarbonizacji i transformacji energetycznej. Jest regułą, że poprawki forsowane przez grupę polityczną EPP, w której pozostają politycy PO i PSL, zawsze koniec końców są w interesie przemysłu niemieckiego.

Dużo mówi się o odrodzeniu konserwatywnej prawicy. Czy pani też to widzi w praktyce politycznej instytucji europejskich?

Na pewno głos środowisk konserwatywnych w Parlamencie Europejskim jest w tej chwili bardziej słyszalny niż w poprzedniej kadencji. Natomiast w Unii Europejskiej ciągle bezwzględnie rządzi sojusz lewicowo-liberalny, co pokazuje przykład Włoch, należących do czwórki najsilniejszych krajów UE. Gdy po wygranych wyborach premier Giorgia Meloni chciała prowadzić bardziej konserwatywną politykę, po prostu ją zaszantażowano, że nie dostanie środków pomocowych. A Włochy są bardzo zadłużone. Znamy to z Polski, gdy rząd Prawa i Sprawiedliwości był szantażowany i wstrzymywano nam środki finansowe. To samo było w przypadku rządu Viktora Orbána. Kluczowe będą przyszłoroczne wybory we Francji i w Polsce. Jeżeli uda się wygrać ugrupowaniom konserwatywnym w tych i innych krajach, to w Unii może się sporo zmienić. Dlatego musimy stale walczyć o nasze wartości i zdrowy rozsądek.

W kwietniu Parlament Europejski uchylił immunitety czterem polskim posłom. Czy odbyła się przy tym uczciwa debata?

Na sali plenarnej nie było dyskusji, bo taki jest regulamin. Sprawy były rozpatrywane w komisji, która wydawała opinię. Nie jestem członkiem tej komisji, ale słyszałam, że nie było tam żadnej możliwości przedstawienia rzeczowych argumentów. To jest wyłącznie polityczny akt niechęci do naszej formacji. Z jednej strony uchylane są immunitety naszym kolegom pod śmiesznymi zarzutami, z drugiej – utrzymywane są immunitety europosłów z grup lewicowych, wobec których istnieją dowody na naruszenia prawa, a nawet udział w procederach korupcyjnych, rażąco sprzecznych z wartościami Unii. W okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości Polskę atakowano za brak tzw. praworządności. Po dojściu do władzy przez Platformę Obywatelską w Polsce prawo jest ostentacyjnie i systemowo łamane, prześladuje się opozycję i nie ma na to reakcji.

