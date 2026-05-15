Prezes ARP rezygnuje. Zajmie się biznesem z Ukrainą

Bartłomiej Babuśka złożył w piątek rezygnację z funkcji prezesa zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu, a powodem decyzji są nowe wyzwania zawodowe - podała Agencja. Wg. informacji Rady ds. Współpracy z Ukrainą Babuśka został zgłoszony na członka organizacji zajmującej się pomocą dla Ukrainy.

Bartłomiej Babuśka objął stanowisko prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu 27 sierpnia 2025 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu. Od 28 lipca ub.r. pełnił obowiązki prezesa po tym, jak wcześniejszy szef Agencji Wojciech Balczun objął funkcję ministra aktywów państwowych.

W piątek Rada ds. Współpracy z Ukrainą poinformowała na X, że Polska zgłosiła Bartłomieja Babuśkę na „członka Business Advisory Council, kluczowego ciała doradczego Ukraine Donor Platform skupiającej największych darczyńców Ukrainy”.

Agencja Rozwoju Przemysłu wspiera rozwój polskich firm, finansując inwestycje i pomagając w procesach restrukturyzacyjnych. ARP ma aktywa w 76 spółkach, z tego w 51 z nich – pakiety większościowe (spółki te wchodzą w skład Grupy ARP). Główne branże, w których działają spółki z Grupy ARP, to: stoczniowa, kolejowa, metalowa, wydobywcza, odlewnicza, opakowaniowa, tekstylna, turystyczna, modernizacji i budowy maszyn. ARP sprawuje także nadzór nad 89 spółkami z udziałem Skarbu Państwa.

PAP, sek

