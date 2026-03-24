Duży polski wytwórca mebli zwalnia

Firma Black Red White (BRW) potwierdziła informację o planowanym zamknięciu zakładu w Zamościu. Fabryka właśnie wygasiła produkcję. Rozpoczynają się zwolnienia grupowe – z danych Powiatowego Urzędu Pracy w Biłgoraju wynika, że do końca czerwca z pracą pożegna się 161 zatrudnionych tam osób. Już w listopadzie ub.r. BRW zgłosił do zwolnienia grupowego około 800 pracowników zatrudnionych we wszystkich oddziałach spółki, m.in. w Biłgoraju, Zamościu, Warszawie, Łodzi i Poznaniu.

Decyzja oznacza wygaszenie działalności produkcyjnej w zamojskim zakładzie, w tym produkcji mebli kuchennych. Zostanie ona przeniesiona do Biłgoraju i Mielca oraz częściowo do kooperantów. W Zamościu pozostaną jedynie logistyka i magazyny. Spółka podkreśla, że to element długofalowej transformacji rozpoczętej w 2025 roku, której celem jest koncentracja produkcji w bardziej efektywnych technologicznie zakładach.

Restrukturyzacja i walka o wyniki

BRW realizuje plan poprawy finansów, obejmujący restrukturyzację operacyjną i optymalizację kosztów. Firma inwestuje w nowoczesne linie produkcyjne – m.in. w Biłgoraju, gdzie automatyzacja poprawiła wydajność. Jednocześnie spółka działa w trudnym otoczeniu. Branża meblarska mierzy się z rosnącymi kosztami energii, transportu, wynagrodzeń oraz spadkiem zamówień z Europy Zachodniej.

Twarde dane: spadki i rosnące straty

Sytuacja finansowa pokazuje skalę problemu. Przychody spółki za 2024 rok obniżyły się do ok. 1,2 mld zł, a strata netto wzrosła do 137 mln zł. Jednocześnie zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 13 proc. Kluczowym problemem jest spadek popytu. W obliczu obecnej sytuacji gospodarczej i geopolitycznej konsumenci zachowują daleko idącą ostrożność, odkładając decyzje zakupowe, co bezpośrednio uderza w sprzedaż mebli.

Strategia przetrwania

Prezes BRW, Dariusz Formela podkreśla, że zmiany są konieczne, by utrzymać stabilność firmy. Celem jest zwiększenie EBITDA o 100 mln zł do 2026 roku oraz poprawa płynności finansowej. Dziś Black Red White wchodzi w kluczową fazę transformacji – balansując między redukcją kosztów a utrzymaniem pozycji jednego z liderów rynku. Firma dysponuje 76 salonami firmowymi, siecią sklepów partnerskich i eksportuje swoje wyroby do ponad 40 krajów.

Źródło: PAP

Oprac. GS

