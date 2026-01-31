Chemiczny kolos z płynnością. Umowa przedłużona

Grupa Azoty podpisała kolejny już aneks do porozumienia z instytucjami finansującymi, który wydłuża obowiązywanie tego porozumienia tym razem do 31 marca - poinformowały w piątek Azoty.

Firma przekazała w komunikacie, że zawarła w imieniu własnym oraz wybranych spółek z Grupy Azoty aneks do porozumienia z 2 lutego 2024 roku. Obowiązywanie porozumienia zostało wydłużone do 31 marca br., pod warunkiem potwierdzenia go poza 27 lutego br. przez odpowiednie instytucje finansujące.

„Zawarcie Aneksu do Porozumienia oraz aneksu do Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie i niepodejmowanie przez Instytucje Finansujące i Europejski Bank Inwestycyjny działań mających na celu anulowanie lub zredukowanie dostępnych limitów Umów o Finansowanie, jak również niewykorzystywanie określonych praw wynikających z Umów o Finansowanie w związku z ich naruszeniem lub potencjalnym naruszeniem w okresie obowiązywania Porozumienia oraz Porozumienia EBI” - podano w raporcie bieżącym.

Dodano, że zawarte aneksy umożliwią kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty.

W raporcie podkreślono, że Azoty na bieżąco wypełniają wszystkie zobowiązania w zakresie obsługi i spłaty zobowiązań wynikających z Umów o Finansowanie, a dostępne limity tych umów zapewniają płynność oraz bezpieczeństwo finansowania Grupy Azoty i jej zobowiązań wobec dostawców oraz ciągłość działalności.

Grupa Azoty to drugi w UE producent nawozów azotowych i wieloskładnikowych. Jest jedynym producentem melaminy w Polsce. Wytwarza również takie produkty jak: poliamid, alkohole OXO, plastyfikatory czy biel tytanowa. Grupa Azoty to spółka akcyjna, w której Skarb Państwa posiada 33 proc. akcji.

