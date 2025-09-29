Awantura o wagony od polskiego producenta

Fabryka Pojazdów Szynowych (FPS), jeden z najstarszych polskich producentów taboru kolejowego, znana powszechnie jako („zakłady Cegielskiego”) zaprezentowała prototyp nowych wagonów dla PKP Intercity. Pokaz wywołał falę krytyki, a minister infrastruktury Dariusz Klimczak stanowczo oświadczył, że na takie wagony „nie ma zgody”. Co jest z nimi nie tak?

Fabryka Pojazdów Szynowych działa od 1921 roku i należy w całości do Agencji Rozwoju Przemysłu. W 2024 roku spółka podpisała z PKP Intercity kontrakt o wartości 4,2 mld zł na dostawę 300 nowych wagonów, a kilka miesięcy później umowę rozszerzono o kolejne 150 sztuk. Łączna wartość projektu przekroczyła 6,3 mld zł, a pierwsze wagony mają trafić do przewoźnika w 2026 roku.

autor: PKP Intercity ̸ Facebook

Kontrowersyjny prototyp

Podczas targów kolejowych TRAKO w Gdańsku producent zaprezentowała prototyp wagonu II klasy, który miał być jedną z najważniejszych premier imprezy. Zamiast entuzjazmu pojawiły się jednak krytyczne opinie. Branżowi eksperci i dziennikarze zwracali uwagę na brak okien od strony korytarza, ciasne wnętrze, niewygodne, twarde fotele i ograniczoną przestrzeń. Chwalono jedynie praktyczne dodatki, takie jak gniazdka, porty USB czy uchwyty na butelki.

autor: PKP Intercity ̸ Facebook

PKP Intercity i minister krytykują projekt

PKP Intercity w oficjalnym komunikacie przyznało, że prototyp nie spełnia oczekiwań ani standardów spółki. Przewoźnik oczekuje od FPS zmian i udoskonaleń projektu, zanim wagony trafią do pasażerów. Jeszcze ostrzej wypowiedział się minister infrastruktury, który stwierdził w Radiu Zet, że „nie ma zgody na te wagony” i przypomniał, że przedstawiony pojazd jest jedynie prototypem wymagającym poprawek.

autor: PKP Intercity ̸ Facebook

Producent broni się i zapowiada zmiany

FPS w odpowiedzi podkreśliła, że wystawiony wagon był jedynie demonstracyjną wersją II klasy, a wcześniej pokazywano już makiety i wizualizacje I klasy. Firma zapewniła, że wszystkie rozwiązania powstały w uzgodnieniu z PKP Intercity i zgodnie z obowiązującymi normami. Jednocześnie spółka zadeklarowała otwartość na wprowadzenie zmian i podkreśliła, że ostateczny kształt wagonów będzie zależał od zamawiającego.

Źródło: rynekkolejowy.pl, Radio Zet, PKP Intercity; oprac. GS

»» Odwiedź wgospodarce.pl na GOOGLE NEWS, aby codziennie śledzić aktualne informacje

»» O bieżących wydarzeniach w gospodarce i finansach czytaj tutaj:

Ukryte zabezpieczenia złotych monet. Zwróć na to uwagę!

Pełzające podwyżki cen paliw

Skarbówka w natarciu! Prześwietla wszystkich

»»Co nowego w gospodarce? – oglądaj Wiadomości Gospodarcze w telewizji wPolsce24