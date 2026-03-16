Senator Bierecki żąda jasnych informacji o KSeF

Senator Grzegorz Bierecki skierował oficjalne oświadczenie do Marszałek Senatu oraz Ministra Finansów, domagając się jasnych odpowiedzi na temat tego, kto i gdzie przetwarza dane milionów polskich przedsiębiorców - pisze portal wPolsce24.tv.

Sprawa KSeF budzi emocje nie tylko ze względu na skalę operacji, ale przede wszystkim z powodu bezpieczeństwa informacji. W oświadczeniu senatorskim z marca 2026 r. padły pytania, które mogą niepokoić każdego właściciela firmy w Polsce.

Infrastruktura pod lupą: Gdzie są serwery?

Jednym z najważniejszych punktów oświadczenia senatora Grzegorza Biereckiego jest kwestia lokalizacji infrastruktury technicznej.

Senator pyta wprost: gdzie znajdują się siedziby podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz gdzie fizycznie znajduje się sprzęt wykorzystywany do obsługi systemu?

Dla przedsiębiorców odpowiedź na to pytanie jest kluczowa – chodzi o pewność, że dane o ich transakcjach, kontrahentach i marżach nie opuszczają bezpiecznych granic i podlegają pełnej kontroli państwa.

Kto zarabia na systemie i jak wybrano wykonawców?

Oświadczenie senatora uderza również w transparentność procesów decyzyjnych. Padają pytania o to:

• Kto jest ostatecznym beneficjentem podmiotów obsługujących KSeF?

• W jakim trybie zdecydowano o wyborze konkretnych firm?

• Jaki jest roczny koszt usług świadczonych przez te podmioty? • Kontrowersje budzi również fakt istnienia dwóch wersji systemu.

Bezpieczeństwo i audyt: Czy system jest szczelny?

Kolejnym palącym problemem jest kwestia audytów. W oświadczeniu pojawia się postulat wyjaśnienia, czy KSeF uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Cyfryzacji przed wdrożeniem. Pytania o to, kto i kiedy dokonał audytu pierwszej wersji systemu oraz czy możliwa jest zmiana podmiotów przetwarzających dane (i na jakich warunkach), sugerują potrzebę wzmocnienia nadzoru nad tym gigantycznym zbiorem informacji.

Choć KSeF ma docelowo uszczelnić system podatkowy i ułatwić rozliczenia, pytania o jego „kuchnię” techniczną są fundamentalne. Transparentność w zakresie tego, jakie firmy mają dostęp do wrażliwych danych finansowych, to podstawa zaufania na linii państwo-obywatel.

Oprac. Sek

