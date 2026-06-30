Polska kolonią Niemiec? W DHL tak to wygląda

Miliardowe obroty transferowane za granicę, brak podatków i rekrutacja omijająca lokalny rynek pracy. Nowe ogłoszenie o pracę firmy DHL otwiera dyskusję o sposobie funkcjonowania niemieckich firm w Polsce. Internauci na platformie X stwierdzają: „Polska jest rozgrywana z dwóch stron: przez Niemców i Ukraińców”.

Zero wpływu dla polskiego budżetu

Ze sprawozdania finansowego za rok 2024 wynika, że DHL eCommerce Sp. z o.o. (spółka zajmująca się obsługą paczek i bezpośrednio konkurująca z InPostem), przy przychodach rzędu 2,82 mld zł, zapłaciła podatek CIT w wysokości 0 zł dla polskiego budżetu państwa.

DHL e-comm sp zoo, przychody: 2,7 MLD zł a CIT: 0 mln zł dla Polski. A poziomie globalnym DHL zapłacił prawie 1,5 mld EUR podatków!!!

Dla porównania;

DPD Polska, przychody: 4,6 MLD zł, CIT: 30,4 mln zł dla Polski- alarmuje na platformie X Rafał Brzoska.

Niemiecki gigant logistyczny DHL eCommerce wygenerował w Polsce gigantyczne obroty i zapłacił zerowy podatek CIT.

Polska jest rynkiem kolonialnym

Z najnowszych ogłoszeń o pracę firmy DHL wynika coś jeszcze. Polska stała się dla logistycznego giganta głównie platformą operacyjną.

Ogłoszenia profilowane są pod kątem pracowników ze Wschodu (Ukraińców, Białorusinów), którzy będą pracować na terenie Polski.

Niemiecka spółka rezygnuje z prób rekrutacji Polaków.To pozwala firmie na sztuczne utrzymywanie najniższych dopuszczalnych stawek płacowych.

Tę sytuację komentują nawet internauci na platformie. Ogłoszenie z magazynu w Robakowie, widoczne na materiałach jasno daje obraz, czym dla nich jest polsko-niemiecka współpraca.

Rząd Donalda Tuska na to pozwala

Za zgodą rządu Donalda Tuska realne zyski wypracowane nad Wisłą płyną bezpośrednio do niemieckiej centrali. Infrastruktura publiczna jest intensywnie eksploatowana, podczas gdy korporacja nie dokłada się do budżetu państwa. Dla takiego koncernu Polska przestaje być partnerem, a staje się kolonią w nowczesnym wydaniu.

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KRS, x, jb