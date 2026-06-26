Rosja tonie. Nadchodzi wielki kryzys

Rosjanie utknęli w gigantycznych kolejkach po paliwo. Ukraińskie drony skutecznie paraliżują rosyjski sektor naftowy, uderzając w rafinerie, naftoporty i magazyny paliw. Ataki spowodowały spadek mocy przerobowych sektora aż o 40 procent, a produkcja benzyny jest o jedną czwartą niższa niż rok temu. W efekcie kryzys zaopatrzeniowy rozlał się już na blisko 50 obwodów.

Jak szacuje agencja Reuters, w Rosji brakuje obecnie nawet 25 tysięcy ton paliwa. Wołodymyr Zełenski podliczył, że w ciągu pięciu miesięcy uszkodzonych zostało 15 rafinerii.

Kreml z jednej strony atakuje, z drugiej strony prosi o pomoc

Kreml szuka ratunku w imporcie – Moskwa zwróciła się do Kazachstanu o 50 tysięcy ton paliwa i planuje sprowadzać surowiec z Indii, a importerzy mają otrzymać dopłaty z budżetu.

Mimo to, dr Andrzej Sikora z Instytutu Studiów Energetycznych ocenia na łamach mediów, że problem ten nie skłoni Putina do negocjacji, a może wręcz zaostrzyć jego postawę.

Otwarta Cieśnina Ormuz

Dodatkowo kończy się chwilowa ulga dla Rosji na rynkach światowych – po wznowieniu żeglugi przez Cieśninę Ormuz ceny ropy spadły z ponad 100 dolarów w kwietniu do około 73 dolarów za baryłkę w dostawach na sierpień, co zwiększa presję na finanse Kremla.

mw, wpolityce

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